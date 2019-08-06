Как управлять цифровыми бизнес-сообществами

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Варвара Гранкова

Согласно исследованиям консалтинговой компании McKinsey, к 2025 г. более 30% мировой экономической активности может быть обеспечено цифровыми платформами. Однако вопросу о том, что означает эпоха экосистем для менеджмента на практике, пока уделяют гораздо меньше внимания.

Бизнес-экосистемы гораздо сложнее линейных цепочек поставок. Они представляют собой группы компаний и других участников (провайдеров платформ, правительственных учреждений, независимых подрядчиков, клиентов-партнеров и т. д.), каждый из которых вносит вклад в создание стоимости. Идея состоит в том, чтобы каждая из сторон видела целостную картину коллективных усилий – тогда каждый участник будет работать эффективнее. Но какие стили руководства будут эффективны, чтобы скоординировать всех участников системы и управлять ею? Какие новые структуры, инструменты и процессы понадобятся руководителям для синхронизации процессов?

Например, президент корпорации – производителя бытовой техники Haier Чжан Жуйминь на глобальном форуме им. Питера Друкера рассказал, как компания менялась в попытках создать экосистему. По мере того как она приобретала опыт работы с интернетом вещей, ее возможности и сферы ответственности менялись благодаря прямой связи с потребителями. Новый подход потребовал радикального преобразования компании в сотни предпринимательских ячеек – в экосистему целевых подразделений, создающих основу общей инфраструктуры платформы. Самым трудным было донести новый взгляд на экосистемы до самого ядра бизнеса Haier – производства, управления эффективностью и финансового контроля компании.

Роль менеджмента меняется. Например, исследование консалтинговой компании BCG делает акцент на том, что руководители должны превратиться во влиятельных «дирижеров». Они уже не могут единолично реализовать формальные властные полномочия, а коллективные успехи гораздо важнее индивидуальных достижений, поэтому менеджеры должны оттачивать способности объединять сообщества и вдохновлять на согласованные действия.