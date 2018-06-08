Поколение Y беспокоит

Миллениалы, т. е. родившиеся в 1981–1995 гг., в среднесрочной перспективе могут подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, основанной на механизме межпоколенческого трансфера, пишут аналитики Банка России в отчете «Основные направления финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 гг.». Причина в том, что поколение Y, как еще называют миллениалов, склонно к вложению свободных денег в качественные впечатления, по своей мотивации не всегда ориентировано на перспективу, указывают авторы документа, а стремление молодежи к контролю над собственной судьбой снижает толерантность к участию в «совместных» схемах.

«Игреки» – поколение следующих зову своего сердца, поколение свободы, наслаждения и удовольствия. Поэтому если работа, то любимая, если окружение, то только приятное, вместо иерархии и руководства – партнерство и лидерство. Для них обладание не самоцель: жить можно в арендованной квартире, ездить на взятой в прокат машине или на велосипеде. Развитие технологий только усиливает тренд ухода от обладания в сторону потребления через разделение.

С одной стороны, хорошо, что отдельные управленцы в российской политической верхушке стали задаваться вопросом поколений. С другой – делается это явно запоздало. На подходе поколение Z – рожденных в эру интернета, для которых наличие виртуального мира – такое же само собой разумеющееся, как для нас телевизор, а для наших родителей – радио. Они еще более непонятные, чем мы. Это люди практически с противоположным сознанием послевоенному поколению (чье детство пришлось на 1950–1960-е гг.). Для них физическое бренно, а во главе угла – смыслы и связи. Они уже не мыслят категориями преемственности и наследия традиций: семейных, культурных, общественных. Это общество крепких горизонтальных связей, причем уже не физических, а виртуальных. Они – как, впрочем, отчасти и миллениалы – не мыслят рамочно: эта молодежь вне ограничений, она не терпит их, поскольку физические границы – ничто: интернет размыл их. Они устремлены в бесконечность, прежде всего знаний, опыта и впечатлений, и это желание будет только усиливаться. Даже ЦБ понимает, что настоящий вызов бросят именно они: «Возможно, настоящей перестройки рынка потребует «поколение Z», однако его представители только вступают в возраст полной дееспособности, и опыта наблюдения за их финансовым поведением не существует».

Чтобы подготовиться к новому витку, ЦБ в документе определил меры, которые должны помочь развитию российского финансового рынка. Среди них создание благоприятной среды для цифровизации финансового рынка, включая развитие платформы для удаленной идентификации, электронного документооборота, поэтапный переход на представление в ЦБ отчетности посредством таксономии и проч. Правда, глядя на этот перечень – и это еще наиболее понятно описанные механизмы, – все больше укрепляешься в мысли: выхода из сложившейся ситуации два. От возрастной политической элиты – а это в основном послевоенное поколение – требуется или перестроить сознание, изменив в корне отношение к новому, или в силу невозможности первого наконец уйти на покой, достав давно покрывшееся пылью пенсионное удостоверение. Третьего, к сожалению, не дано.