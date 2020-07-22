Twitter объяснил причину ошибочной блокировки твитов со звездой Давида
Социальная сеть Twitter не считает звезду Давида символом вражды, сообщило подразделение Twitter по вопросам публичной политики в своем официальном аккаунте. Компания признала, что по ошибке блокировала учетные записи, публикующие звезду Давида, вместе с аккаунтами, публикующими желтые нашивки в ее форме, ‒ такую эмблему использовали нацисты для идентификации евреев в концентрационных лагерях.
Звезда Давида считается символом иудаизма с XIX в., в 1948 г. флаг с этим символом был утвержден в качестве официального флага Израиля. О блокировке аккаунтов в Twitter ранее сообщала правозащитная организация «Кампания против антисемитизма» (Campaign Against Antisemitism). Twitter блокировал некоторые учетные записи, публикующие изображения со звездой Давида, и предлагал «удалить изображение с символом вражды» для разблокировки. «Сейчас Twitter заявляет, что политика распространялась только на «желтые звезды». Но звезды Давида в профилях заблокированных аккаунтов были и синего цвета, и нарисованные белой краской», ‒ отметила «Кампания против антисемитизма» после заявления Twitter.
Ранее Twitter объявил о блокировке более 7000 аккаунтов, продвигающих праворадикальную теорию заговора QAnon. Ее сторонники, в частности, утверждают, что правительства и знаменитости тайно поддерживают торговцев детьми и педофилов. Также в числе популярных верований в сообществе QAnon ‒ теория заговора против действующего президента США Дональда Трампа. Twitter заявил, что будет и в дальнейшем блокировать аккаунты, распространяющие теорию и нарушающие правила о многократной регистрации в социальной сети.