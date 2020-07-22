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Twitter объяснил причину ошибочной блокировки твитов со звездой Давида

Ведомости

Социальная сеть Twitter не считает звезду Давида символом вражды, сообщило подразделение Twitter по вопросам публичной политики в своем официальном аккаунте. Компания признала, что по ошибке блокировала учетные записи, публикующие звезду Давида, вместе с аккаунтами, публикующими желтые нашивки в ее форме, ‒ такую эмблему использовали нацисты для идентификации евреев в концентрационных лагерях.

Звезда Давида считается символом иудаизма с XIX в., в 1948 г. флаг с этим символом был утвержден в качестве официального флага Израиля. О блокировке аккаунтов в Twitter ранее сообщала правозащитная организация «Кампания против антисемитизма» (Campaign Against Antisemitism). Twitter блокировал некоторые учетные записи, публикующие изображения со звездой Давида, и предлагал «удалить изображение с символом вражды» для разблокировки. «Сейчас Twitter заявляет, что политика распространялась только на «желтые звезды». Но звезды Давида в профилях заблокированных аккаунтов были и синего цвета, и нарисованные белой краской», ‒ отметила «Кампания против антисемитизма» после заявления Twitter.

Ранее Twitter объявил о блокировке более 7000 аккаунтов, продвигающих праворадикальную теорию заговора QAnon. Ее сторонники, в частности, утверждают, что правительства и знаменитости тайно поддерживают торговцев детьми и педофилов. Также в числе популярных верований в сообществе QAnon ‒ теория заговора против действующего президента США Дональда Трампа. Twitter заявил, что будет и в дальнейшем блокировать аккаунты, распространяющие теорию и нарушающие правила о многократной регистрации в социальной сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных