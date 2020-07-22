Twitter объяснил причину ошибочной блокировки твитов со звездой Давида

Звезда Давида считается символом иудаизма с XIX в., в 1948 г. флаг с этим символом был утвержден в качестве официального флага Израиля. О блокировке аккаунтов в Twitter ранее сообщала правозащитная организация «Кампания против антисемитизма» (Campaign Against Antisemitism). Twitter блокировал некоторые учетные записи, публикующие изображения со звездой Давида, и предлагал «удалить изображение с символом вражды» для разблокировки. «Сейчас Twitter заявляет, что политика распространялась только на «желтые звезды». Но звезды Давида в профилях заблокированных аккаунтов были и синего цвета, и нарисованные белой краской», ‒ отметила «Кампания против антисемитизма» после заявления Twitter.