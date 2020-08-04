В штабе наблюдателей назвали недействительными попавшие в сеть данные избирателей
Утечка данных голосовавших по поправкам к Конституции в сеть не несет угрозы для россиян, заявил «РИА Новостям» руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. О том, что данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете, ранее сообщил «Коммерсантъ».
«Таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет», – заявил он. Утечка, по его словам, произошла в процессе передачи данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. База представляет собой не персональные данные, а номера паспортов, недействительные из них удаляет МВД. Массух не исключил, что в будущем процедуру передачи данных нужно будет ужесточить, так как «утечка произошла в результате безответственного отношения каких-то сотрудников избирательных комиссий».
По данным «Коммерсанта», база содержит около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. Каждая строка данных оценивается в $1 оптом и $1,5 в розницу. В переписке с корреспондентом газеты продавец базы сообщил, что ему удалось продать уже 30 000 строк данных.