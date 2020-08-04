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В штабе наблюдателей назвали недействительными попавшие в сеть данные избирателей

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Утечка данных голосовавших по поправкам к Конституции в сеть не несет угрозы для россиян, заявил «РИА Новостям» руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. О том, что данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете, ранее сообщил «Коммерсантъ».

«Таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет», – заявил он. Утечка, по его словам, произошла в процессе передачи данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. База представляет собой не персональные данные, а номера паспортов, недействительные из них удаляет МВД. Массух не исключил, что в будущем процедуру передачи данных нужно будет ужесточить, так как «утечка произошла в результате безответственного отношения каких-то сотрудников избирательных комиссий».

По данным «Коммерсанта», база содержит около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. Каждая строка данных оценивается в $1 оптом и $1,5 в розницу. В переписке с корреспондентом газеты продавец базы сообщил, что ему удалось продать уже 30 000 строк данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных