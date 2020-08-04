В штабе наблюдателей назвали недействительными попавшие в сеть данные избирателей

«Таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет», – заявил он. Утечка, по его словам, произошла в процессе передачи данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. База представляет собой не персональные данные, а номера паспортов, недействительные из них удаляет МВД. Массух не исключил, что в будущем процедуру передачи данных нужно будет ужесточить, так как «утечка произошла в результате безответственного отношения каких-то сотрудников избирательных комиссий».