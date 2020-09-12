В России станут использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»

В правительстве пояснили, что в качестве полезной нагрузки запланирован запуск нескольких спутников, созданных в России, а также аппаратов из Финляндии, США, Канады и других стран. Эти устройства предназначены для отработки технологий интернета вещей, исследований космоса, идентификации гражданских судов.