Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

В России станут использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»

Ведомости

Правительство России разрешило использование систем военного назначения для вывода на орбиту аппаратов персональной спутниковой связи «Гонец-М», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Системы военного назначения можно будет использовать для очередного запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б". <...> Речь идет о запланированном выводе на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", которые обеспечивают связь вне зоны покрытия мобильных операторов», ‒ говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что в качестве полезной нагрузки запланирован запуск нескольких спутников, созданных в России, а также аппаратов из Финляндии, США, Канады и других стран. Эти устройства предназначены для отработки технологий интернета вещей, исследований космоса, идентификации гражданских судов.

Запуск состоится на договорной основе, к обслуживанию запуска правительство разрешило привлекать личный состав космических войск. В правительстве считают, что это решение позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства в отрасль, а также укрепить позиции России на мировом рынке космических услуг.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных