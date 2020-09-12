В России станут использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»
Правительство России разрешило использование систем военного назначения для вывода на орбиту аппаратов персональной спутниковой связи «Гонец-М», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Системы военного назначения можно будет использовать для очередного запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б". <...> Речь идет о запланированном выводе на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", которые обеспечивают связь вне зоны покрытия мобильных операторов», ‒ говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что в качестве полезной нагрузки запланирован запуск нескольких спутников, созданных в России, а также аппаратов из Финляндии, США, Канады и других стран. Эти устройства предназначены для отработки технологий интернета вещей, исследований космоса, идентификации гражданских судов.
Запуск состоится на договорной основе, к обслуживанию запуска правительство разрешило привлекать личный состав космических войск. В правительстве считают, что это решение позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства в отрасль, а также укрепить позиции России на мировом рынке космических услуг.