Минцифры покинет куратор медиаотрасли и интернета Алексей Волин

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, курирующий в ведомстве медиаиндустрию и интернет, в ближайшее время покинет свой пост, рассказали два собеседника «Ведомостей» в медиакомпаниях и подтвердили два собеседника, близких в этому ведомству. Сам Волин отказался комментировать «Ведомостям» свою возможную отставку.