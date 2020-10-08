Минцифры покинет куратор медиаотрасли и интернета Алексей Волин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, курирующий в ведомстве медиаиндустрию и интернет, в ближайшее время покинет свой пост, рассказали два собеседника «Ведомостей» в медиакомпаниях и подтвердили два собеседника, близких в этому ведомству. Сам Волин отказался комментировать «Ведомостям» свою возможную отставку.
Волин пришел работать в министерство в 2012 г. До этого был президентом компании-разработчика новой системы дистанционных платежей А3, гендиректором кинокомпании «Амедиа», президентом издательского дома Родионова.
В 2000 — 2003 гг. занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ и курировал вопросы СМИ, PR, культуры, образования, спорта и туризма. В 1998 году был начальником управления правительственной информации аппарата правительства России, после перешел на работу в РИА «Новости» на пост председателя правления.