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Netflix запустил русскоязычную версию сервиса

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Американский стриминговый сервис Netflix 15 октября в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ) запустил русскоязычную версию, где можно проводить оплату в рублях, смотреть русскоязычные сериалы и пользоваться русскоязычной службой поддержки.

«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals», — сообщили агентству «Интерфакс» в российском подразделении сервиса. Оплатить подписку теперь можно в рублях в трех тарифах: базовом (599 руб.), стандартном (799 руб.) и премиум (999 руб.). Кроме того, русскоязычная служба поддержки доступна ежедневно с 10:00 до 22:00 мск.

Американский Netflix и российская НМГ подписали соглашение о партнерстве в начале сентября, согласно которому с 15 октября запускается русскоязычная версия сервиса. Среди прочего, она предлагает просмотр иностранных фильмов с русскими субтитрами и/или озвучкой, а также отобранных для просмотра 40 русскоязычных фильмов и сериалов, в число которых в начале октября одной из первых вошла «Эпидемия». Сам Netflix в его англоязычной версии и с оплатой в евро доступен россиянам с 2015 г.

Netflix — крупнейший видеосервис в мире. У него почти 200 млн платных подписчиков, большинство из которых живут за пределами США. Сервис имеет партнеров более чем в 50 странах, прежде всего это операторы платного ТВ. Netflix доступен на чем на 30 языках.

Ранее по теме: Netflix будет развиваться в России в партнерстве с «Национальной медиа группой»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных