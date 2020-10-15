Netflix запустил русскоязычную версию сервиса
Американский стриминговый сервис Netflix 15 октября в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ) запустил русскоязычную версию, где можно проводить оплату в рублях, смотреть русскоязычные сериалы и пользоваться русскоязычной службой поддержки.
«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals», — сообщили агентству «Интерфакс» в российском подразделении сервиса. Оплатить подписку теперь можно в рублях в трех тарифах: базовом (599 руб.), стандартном (799 руб.) и премиум (999 руб.). Кроме того, русскоязычная служба поддержки доступна ежедневно с 10:00 до 22:00 мск.
Американский Netflix и российская НМГ подписали соглашение о партнерстве в начале сентября, согласно которому с 15 октября запускается русскоязычная версия сервиса. Среди прочего, она предлагает просмотр иностранных фильмов с русскими субтитрами и/или озвучкой, а также отобранных для просмотра 40 русскоязычных фильмов и сериалов, в число которых в начале октября одной из первых вошла «Эпидемия». Сам Netflix в его англоязычной версии и с оплатой в евро доступен россиянам с 2015 г.
Netflix — крупнейший видеосервис в мире. У него почти 200 млн платных подписчиков, большинство из которых живут за пределами США. Сервис имеет партнеров более чем в 50 странах, прежде всего это операторы платного ТВ. Netflix доступен на чем на 30 языках.