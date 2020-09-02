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Netflix будет развиваться в России в партнерстве с Национальной медиа группой

Медиахолдинг стал оператором сервиса
Ксения Болецкая
Christophe Ena / AP

Американский Netflix и российская Национальная медиа группа (НМГ) подписали соглашение о партнерстве, сообщили компании. Медиахолдинг стал оператором сервиса на территории России, указано в сообщении.

К концу года у Netflix появится полностью русский интерфейс, многие иностранные сериалы станут доступны с русскими субтитрами и/или озвучкой. Также к концу года на сервисе появится около 100 отечественных фильмов, уточняется в сообщении.

«Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру. Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в партнерстве с НМГ», – сообщил представитель Netflix.

Netflix – крупнейший видеосервис в мире. У него почти 200 млн платящих подписчиков, большая часть из которых живет за пределами США. У сервиса уже есть партнеры в более чем 50 странах, прежде всего это операторы платного ТВ, которые продают подписку на Netflix как часть своего пакета подписки.

Netflix доступен российским пользователям с 2015 г., но большая часть шоу до сих пор не дублирована на русский язык. Британское издание Broasdband TVNews пишет со ссылкой на свои источники, что сервис Netflix в России будет полностью локализован к середине октября 2020 г.

НМГ – один из крупнейших медиахолдингов в России. Он управляет такими телеканалами, как РЕН-ТВ, «Пятый канал», является совладельцем «СТС Медиа» и «Первого канала». НМГ уже представляет в России интересы нескольких иностранных медиакомпаний. Так, у холдинга есть совместные предприятия с Discovery, Viasat, а также с Turner Media. Эти СП занимаются дистрибуцией соответствующих тематических каналов в России.

В отличие от сделки с Discovery, холдинг и Netflix не создают совместное предприятие и общее юрлицо, НМГ владеет 100% акций российского юрлица, которое стало оператором российского Netflix. При этом российский сервис останется полностью интегрированной частью глобального сервиса Netflix.

«НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса. Эта сделка является частью реализации стратегии НМГ по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России», – говорит гендиректор НМГ Ольга Паскина.

НМГ и Netflix не раскрывают деталей по условиям партнерства. Неизвестно, будет ли НМГ заниматься закупкой контента в интересах Netflix и есть у компаний планы по совместному производству.

Стоимость подписки составит 599–999 руб. в месяц, указывает британское издание Broasdband TVNews.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных