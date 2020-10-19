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Эксперты рассказали об атаках хакеров на оборонные предприятия России

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Северокорейская хакерская группировка Kimsuky, известная также под названиями Velvet Chollima и Black Banshee, совершила несколько кибератак на военные и промышленные организации в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя отдела исследования сложных угроз компании в сфере кибербезопасности Group-IB Анастасию Тихонову.

По ее словам, весной 2020 г. Kimsuky делала вредоносные рассылки, в том числе через социальные сети, нацеленные на получение конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных предприятий России. Как следует из данных Telegram-канала SecAtor, в апреле атаке северокорейских хакеров подвергся «Ростех». В дочерней ИТ-компании «РТ-Информ», полностью принадлежащей «Ростеху», подтвердили рост числа кибератак на информационные ресурсы госкорпорации и ее компании в период с апреля по сентябрь, пишет «Коммерсантъ». Однако данные, обнародованные SecAtor, не подтвердили.

Тихонова, в свою очередь, добавила, что атакам могли подвергнуться также предприятия из других стран. По ее словам, целями Kimsuky предположительно стали военные организации в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники из России, Украины, Словакии, Турции и Южной Кореи.

По данным Group-IB, с 2010 г. Kimsuky активно атаковала объекты на территории Южной Кореи, а потом перешла на другие страны. Одна из самых больших атак группировки — совершенный в 2014 г. взлом сети южнокорейского оператора 23 ядерных реакторов. В ходе него хакеры украли секретные документы, которые выложили в Twitter «борцов с ядерной энергетикой с Гавайских островов», пишет «Коммерсантъ». Кроме того, в  2018–2019 гг. группировка совершала атаки на американские исследовательские институты, специализирующиеся на вопросах денуклеаризации, и компании, связанные с криптовалютами. Кроме того, в конце сентября этого года американское издание ZDNet сообщило об атаках хакеров на Gmail-аккаунты сотрудников Совбеза ООН в марте-апреле этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных