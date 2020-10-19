Эксперты рассказали об атаках хакеров на оборонные предприятия России

По данным Group-IB, с 2010 г. Kimsuky активно атаковала объекты на территории Южной Кореи, а потом перешла на другие страны. Одна из самых больших атак группировки — совершенный в 2014 г. взлом сети южнокорейского оператора 23 ядерных реакторов. В ходе него хакеры украли секретные документы, которые выложили в Twitter «борцов с ядерной энергетикой с Гавайских островов», пишет «Коммерсантъ». Кроме того, в 2018–2019 гг. группировка совершала атаки на американские исследовательские институты, специализирующиеся на вопросах денуклеаризации, и компании, связанные с криптовалютами. Кроме того, в конце сентября этого года американское издание ZDNet сообщило об атаках хакеров на Gmail-аккаунты сотрудников Совбеза ООН в марте-апреле этого года.