«Ростелеком» купит оператора медиауслуг за 1,5 млрд рублей

«Сделка усилит конкурентные позиции «Ростелекома» в сегменте профессиональной наземной доставки видеоконтента. Объединение активов двух компаний также создаст возможность для развития бизнеса по предоставлению технологических ресурсов для профессиональных участников медиарынка. «Синтерра Медиа» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции», — отмечается в сообщении.