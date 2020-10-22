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«Ростелеком» купит оператора медиауслуг за 1,5 млрд рублей

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«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 100% акций ЗАО «Синтерра Медиа» (федерального оператора медиауслуг) у группы компаний МТТ, говорится в сообщении «Ростелекома». Стоимость сделки составит 1,5 млрд руб. 

«Синтерра» занимается профессиональной наземной доставкой видеоконтента, организацией трансляций с крупных спортивных и культурных событий, а также выступает технологическим партнером большого количества крупных телекомпаний.

«Сделка усилит конкурентные позиции «Ростелекома» в сегменте профессиональной наземной доставки видеоконтента. Объединение активов двух компаний также создаст возможность для развития бизнеса по предоставлению технологических ресурсов для профессиональных участников медиарынка. «Синтерра Медиа» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции», — отмечается в сообщении. 

В соответствии с условиями сделки «Ростелеком» вправе расплатиться за компанию отложенным платежом, отмечается в сообщении. «Синтерра Медиа» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, добавили в пресс-службе оператора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных