«Ростелеком» купит оператора медиауслуг за 1,5 млрд рублей
«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 100% акций ЗАО «Синтерра Медиа» (федерального оператора медиауслуг) у группы компаний МТТ, говорится в сообщении «Ростелекома». Стоимость сделки составит 1,5 млрд руб.
«Синтерра» занимается профессиональной наземной доставкой видеоконтента, организацией трансляций с крупных спортивных и культурных событий, а также выступает технологическим партнером большого количества крупных телекомпаний.
«Сделка усилит конкурентные позиции «Ростелекома» в сегменте профессиональной наземной доставки видеоконтента. Объединение активов двух компаний также создаст возможность для развития бизнеса по предоставлению технологических ресурсов для профессиональных участников медиарынка. «Синтерра Медиа» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции», — отмечается в сообщении.
В соответствии с условиями сделки «Ростелеком» вправе расплатиться за компанию отложенным платежом, отмечается в сообщении. «Синтерра Медиа» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, добавили в пресс-службе оператора.