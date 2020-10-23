Kaspersky обнаружил более 30 фальшивых сайтов по предзаказу iPhone 12
«Лаборатория Касперского» выявила более 30 фальшивих сайтов по предзаказу iPhone 12, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего контент-аналитика компании Татьяну Сидорину.
«Эксперты обнаружили несколько десятков подозрительных ресурсов по всему миру, на которых якобы предлагалось оформить предзаказ на новый смартфон. Однако в действительности их может быть значительно больше», — сказала Сидорина, уточнив, что с 14 по 21 октября было выявлено более 30 таких ресурсов.
Злоумышленники просили пользователей оставить предоплату или персональную информацию, предлагали участие в лотереях, обещая выигрыш нового iPhone, делали мошеннические рассылки, информирующие о возможности получить смартфон бесплатно, рассказала Сидорина.
23 октября в России начинаются продажи двух из четырех новых iPhone, представленных Apple 13 октября: базового iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Их предзаказ начался 21 октября, за несколько часов было заказано примерно на треть больше этих аппаратов, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro за то же время в 2019 г.