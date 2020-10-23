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Kaspersky обнаружил более 30 фальшивых сайтов по предзаказу iPhone 12

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«Лаборатория Касперского» выявила более 30 фальшивих сайтов по предзаказу iPhone 12, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего контент-аналитика компании Татьяну Сидорину.

«Эксперты обнаружили несколько десятков подозрительных ресурсов по всему миру, на которых якобы предлагалось оформить предзаказ на новый смартфон. Однако в действительности их может быть значительно больше», — сказала Сидорина, уточнив, что с 14 по 21 октября было выявлено более 30 таких ресурсов.

Злоумышленники просили пользователей оставить предоплату или персональную информацию, предлагали участие в лотереях, обещая выигрыш нового iPhone, делали мошеннические рассылки, информирующие о возможности получить смартфон бесплатно, рассказала Сидорина.

23 октября в России начинаются продажи двух из четырех новых iPhone, представленных Apple 13 октября: базового iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Их предзаказ начался 21 октября, за несколько часов было заказано примерно на треть больше этих аппаратов, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro за то же время в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных