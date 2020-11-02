ВТБ подключит робота к реструктуризации проблемных долгов

Робот-коллектор по телефону объяснит заемщикам, как воспользоваться реструктуризацией. Пока он будет звонить клиентам с просроченными более чем на 30 дней выплатами по кредитам наличными или кредитным картам. В результате воспользовавшиеся реструктуризацией заемщики смогут уменьшить ежемесячный платеж по кредиту за счет его рефинансирования на срок до 10 лет, причем в первые полгода можно будет выплачивать только проценты по кредиту, рассказали в ВТБ.