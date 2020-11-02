ВТБ подключит робота к реструктуризации проблемных долгов
ВТБ в ноябре этого года обновит функционал «робота-коллектора», сообщила пресс-служба банка. Теперь, помимо сбора просроченной задолженности, робот будет предлагать реструктуризацию кредита заемщикам, которым эта мера поможет восстановить платежную дисциплину.
«Новая технология окажет серьезную поддержку нашим клиентам, для которых снижение кредитной нагрузки — важная задача в период пандемии и общего снижения ставок. По нашим оценкам, только на первом этапе в ноябре предложением могут воспользоваться до 22 000 заемщиков, которые уже столкнулись или могут столкнуться с финансовыми сложностями», — рассказал руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков.
Робот-коллектор по телефону объяснит заемщикам, как воспользоваться реструктуризацией. Пока он будет звонить клиентам с просроченными более чем на 30 дней выплатами по кредитам наличными или кредитным картам. В результате воспользовавшиеся реструктуризацией заемщики смогут уменьшить ежемесячный платеж по кредиту за счет его рефинансирования на срок до 10 лет, причем в первые полгода можно будет выплачивать только проценты по кредиту, рассказали в ВТБ.
ВТБ запустил робота-коллектора два года назад. По словам Новикова, тот может совершать в 20 раз больше звонков неплательщикам, чем обычный сотрудник банка, сохраняя при этом высокую эффективность сбора долгов. При этом звонки робота на треть короче, а процент возврата кредитов — не ниже, отметил глава департамента.
Ранее Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА) сообщила, что в сентябре этого года каждый пятый заемщик, которому звонили коллекторы из-за задолженности перед банком, перестал обслуживать кредит на фоне пандемии коронавируса. При этом большая часть таких граждан объяснила это снижением дохода, а каждый третий сказал, что потерял работу.