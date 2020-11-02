Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

ВТБ подключит робота к реструктуризации проблемных долгов

Ведомости

ВТБ в ноябре этого года обновит функционал «робота-коллектора», сообщила пресс-служба банка. Теперь, помимо сбора просроченной задолженности, робот будет предлагать реструктуризацию кредита заемщикам, которым эта мера поможет восстановить платежную дисциплину.

«Новая технология окажет серьезную поддержку нашим клиентам, для которых снижение кредитной нагрузки — важная задача в период пандемии и общего снижения ставок. По нашим оценкам, только на первом этапе в ноябре предложением могут воспользоваться до 22 000 заемщиков, которые уже столкнулись или могут столкнуться с финансовыми сложностями», — рассказал руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков.

Робот-коллектор по телефону объяснит заемщикам, как воспользоваться реструктуризацией. Пока он будет звонить клиентам с просроченными более чем на 30 дней выплатами по кредитам наличными или кредитным картам. В результате воспользовавшиеся реструктуризацией заемщики смогут уменьшить ежемесячный платеж по кредиту за счет его рефинансирования на срок до 10 лет, причем в первые полгода можно будет выплачивать только проценты по кредиту, рассказали в ВТБ.

Ранее по теме: Компания Сбербанка запускает умную телеприставку с голосовым ассистентом

ВТБ запустил робота-коллектора два года назад. По словам Новикова, тот может совершать в 20 раз больше звонков неплательщикам, чем обычный сотрудник банка, сохраняя при этом высокую эффективность сбора долгов. При этом звонки робота на треть короче, а процент возврата кредитов — не ниже, отметил глава департамента.

Ранее Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА) сообщила, что в сентябре этого года каждый пятый заемщик, которому звонили коллекторы из-за задолженности перед банком, перестал обслуживать кредит на фоне пандемии коронавируса. При этом большая часть таких граждан объяснила это снижением дохода, а каждый третий сказал, что потерял работу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных