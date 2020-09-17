Компания Сбербанка запускает умную телеприставку с голосовым ассистентом

Компания Сбербанка запускает умную телеприставку с голосовым ассистентомО ее выходе на рынок может быть объявлено 24 сентября
На ближайшей конференции «СберКонф», которая пройдет 24 сентября, компания «СберДевайсы» может представить умную телеприставку с голосовым помощником собственной разработки. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с разработчиками устройства. По словам одного из них, девайс будет обладать целым рядом функций, до сих пор не встречавшихся в умных колонках российской разработки.
В первую очередь это управление личными финансами с помощью голоса – такую возможность предоставляет ассистент Сбербанка, тестирование которого ведется с августа 2020 г. «Смартфонная» версия ассистента позволяет клиентам банка совершать платежи, переводить деньги друг другу, менять ПИН-коды карт, проверять баланс счета, узнавать курсы валют и проч. Правда, какие именно из этих функций голосового ассистента будут интегрированы в приставку и понадобится ли для верификации финансовых операций смартфон, пока не понятно, оговаривается собеседник «Ведомостей».