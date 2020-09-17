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Компания Сбербанка запускает умную телеприставку с голосовым ассистентом

О ее выходе на рынок может быть объявлено 24 сентября
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

На ближайшей конференции «СберКонф», которая пройдет 24 сентября, компания «СберДевайсы» может представить умную телеприставку с голосовым помощником собственной разработки. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с разработчиками устройства. По словам одного из них, девайс будет обладать целым рядом функций, до сих пор не встречавшихся в умных колонках российской разработки.

В первую очередь это управление личными финансами с помощью голоса – такую возможность предоставляет ассистент Сбербанка, тестирование которого ведется с августа 2020 г. «Смартфонная» версия ассистента позволяет клиентам банка совершать платежи, переводить деньги друг другу, менять ПИН-коды карт, проверять баланс счета, узнавать курсы валют и проч. Правда, какие именно из этих функций голосового ассистента будут интегрированы в приставку и понадобится ли для верификации финансовых операций смартфон, пока не понятно, оговаривается собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных