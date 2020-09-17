Компания Сбербанка запускает умную телеприставку с голосовым ассистентом

На ближайшей конференции «СберКонф», которая пройдет 24 сентября, компания «СберДевайсы» может представить умную телеприставку с голосовым помощником собственной разработки. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с разработчиками устройства. По словам одного из них, девайс будет обладать целым рядом функций, до сих пор не встречавшихся в умных колонках российской разработки.