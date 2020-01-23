Одна из крупнейших в мире сетей кинотеатров отказывается от экспансии в Россию

CJ CGV – одна из крупнейших сетей кинотеатров в мире. Под ее управлением, по данным на ноябрь 2019 г., находился 4051 зал в 560 кинотеатрах в Южной Корее, Китае, Индонезии, Вьетнаме, Бирме, Турции, США и России. В 2017 г. она создала совместную компанию CGV Russia с девелопером ADG Group братьев Михаила и Григория Печерских. Структура последних до этого выкупила на аукционе у правительства Москвы 39 старых кинотеатров, которые она сейчас перестраивает в районные торговые центры. Сохранить кинотеатры планировалось в 33 комплексах: открыть их должна была CJ CGV.