Корейско-российская сеть CGV открывает первые кинотеатры
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В марте этого года в новой Москве у метро «Саларьево» начнет работать многофункциональный комплекс «Саларис», где откроется первый кинотеатр корейско-российской сети CGV, сообщил «Ведомостям» представитель Mall Management Group, которая управляет этим комплексом. Примерно в те же дни откроется еще один кинотеатр сети – «Ангара» на Варшавском шоссе, уточнил представитель CGV. Это первые два кинотеатра большой новой сети, которую совместно запускают в России корейская компания CJ CGV и российский девелопер ADG Group. У сети пока есть только рабочее название, ее бренд будет объявлен позднее, уточнил представитель компании.
Основой сети станут бывшие муниципальные кинотеатры в столице. В 2014 г. правительство Москвы выставило на аукцион здания 39 кинотеатров и площадки под ними. Их выиграла ADG и объявила о создании в этих местах культурных районных центров, в 33 из них после реконструкции вновь откроются кинотеатры. Инвестиции в проект составят 57 млрд руб.
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