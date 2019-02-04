Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Корейцы выходят на экран

Корейско-российская сеть CGV открывает первые кинотеатры

Она намерена стать крупнейшим игроком на кинорынке России
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В марте этого года в новой Москве у метро «Саларьево» начнет работать многофункциональный комплекс «Саларис», где откроется первый кинотеатр корейско-российской сети CGV, сообщил «Ведомостям» представитель Mall Management Group, которая управляет этим комплексом. Примерно в те же дни откроется еще один кинотеатр сети – «Ангара» на Варшавском шоссе, уточнил представитель CGV. Это первые два кинотеатра большой новой сети, которую совместно запускают в России корейская компания CJ CGV и российский девелопер ADG Group. У сети пока есть только рабочее название, ее бренд будет объявлен позднее, уточнил представитель компании.

Основой сети станут бывшие муниципальные кинотеатры в столице. В 2014 г. правительство Москвы выставило на аукцион здания 39 кинотеатров и площадки под ними. Их выиграла ADG и объявила о создании в этих местах культурных районных центров, в 33 из них после реконструкции вновь откроются кинотеатры. Инвестиции в проект составят 57 млрд руб.

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