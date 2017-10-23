На российский рынок кинотеатров впервые придут иностранцы

Корейская киносеть станет первой сетью в истории России, которая получила доступ на российский рынок SeongJoon Cho / Bloomberg

Корейская сеть кинотеатров CJ CGV совместно с ритейл-компанией ADG group договорились о совместном открытии 33 залов — 160 экранов в Москве, говорится в совместном сообщении компаний.

Для открытия сети компании создадут совместное предприятие, 70% которого будут принадлежать CJ CGV и 30% ADG group. Компания станет арендатором сети районных центров ADG group в Москве и не исключает, что на площадях ADG продолжится экспансия, в том числе в регионах.

CJ CGV - южнокорейская сеть онлайн-кинотеатров, по собственным данным, пятая сеть по величине в мире. Сеть кинотеатров работает в Китае, Индонезии, Мьянме, Турции, Вьетнаме и США. Россия станет седьмой по счету страной, в которой у сети есть кинотеатры.

Девелоперская компания ADG group была основана в 2003 г. братьями Михаилом и Григорием Печерскими. В 2014 г. компания стала победителем аукциона правительства Москвы, получив в распоряжение 39 московских кинотеатров общей площадью в 470 000 кв. м. Приобретенные ADG кинотеатры устарели, и на их базе компания рассчитывает построить сеть современных кинотеатров: часть из них откроются в 2018 г., остальные в 2019 г.

Объем инвестиций в проект компания оценивает в 57 млрд руб. Крупнейшие из купленных структурой ADG Group, ООО «Эдисонэнерго», кинотеатров – «Волгоград» на 13 000 кв. м на ул. Ферганской и «София» на 11 200 кв. м на Сиреневом бульваре. Среди них также «Алмаз» на Шаболовке, «Прага» на Нижней Масловке, «Орбита» на пр-те Андропова, «Баку» на ул. Усиевича и др.

Корейская киносеть станет первой сетью в истории России, которая получила доступ на российский рынок. «Россия — стратегически важный для CJ CGV рынок: эта сделка — прекрасная возможность открыть кинобизнесу «великий Шелковый путь» в Европу уже в ближайшем будущем», - цитируют в сообщении генерального директора CJ CGV Со Джана. «Масштабная сделка с мировым игроком еще раз подтверждает эффективность концепции районных центров», - говорит управляющий партнер ADG group Григорий Печерский.

В России крупнейшая киносеть — это объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» с 622 залами и долей на рынке в 13,8%. По подсчетам «Бюллетени кинопрокатчика», российские зрители потратили на покупку 195 млн билетов 49 млрд руб.