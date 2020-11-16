МВД может потратить 55 млн рублей на нейросети для поиска преступников

Собеседник РБК пояснил, что МВД обратилось к бизнесу за помощью в составлении техзадания для проекта. В презентации говорится, что сейчас возможные связи между преступлениями устанавливаются вручную. Искусственный интеллект поможет проанализировать черты преступлений, документы, показания свидетелей, чтобы выявить взаимосвязи. Внешность преступника устанавливается при составлении фоторобота и с помощью образцов биоматериала, которые были найдены на месте преступления, если они есть в банке данных.