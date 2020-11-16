МВД может потратить 55 млн рублей на нейросети для поиска преступников
МВД разработало проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), который планируется использовать для составления фотороботов преступников и выявления взаимосвязей между серийными преступлениями, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. На технологию планируют потратить 55 млн руб. Информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Собеседник РБК пояснил, что МВД обратилось к бизнесу за помощью в составлении техзадания для проекта. В презентации говорится, что сейчас возможные связи между преступлениями устанавливаются вручную. Искусственный интеллект поможет проанализировать черты преступлений, документы, показания свидетелей, чтобы выявить взаимосвязи. Внешность преступника устанавливается при составлении фоторобота и с помощью образцов биоматериала, которые были найдены на месте преступления, если они есть в банке данных.
МВД хочет провести научно-исследовательские работы по внедрению искусственного интеллекта для определения внешности преступника в 2021-2022 гг. В 2024 г. технология должна поступить в промышленную эксплуатацию, пишет РБК. Она может использоваться в Следственном комитете, ФСБ, ФСИН и других ведомствах. Также систему можно будет экспортировать, говорится в презентации МВД.
Сейчас министерство использует ИИ для оперативного поиска и идентификации лица по фотографии, для фиксации нарушений ПДД и для поиска преступников с помощью системы распознавания лиц в метро, подъездных камерах и т.д.