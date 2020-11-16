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МВД может потратить 55 млн рублей на нейросети для поиска преступников

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МВД разработало проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), который планируется использовать для составления фотороботов преступников и выявления взаимосвязей между серийными преступлениями, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. На технологию планируют потратить 55 млн руб. Информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Согласно презентации, министерство планирует использовать ИИ в программном обеспечении, которое поможет выявлять признаки серийных преступлений, и при составлении фотороботов преступников по полученному с места преступления биоматериалу, пишет «РБК».

Собеседник РБК пояснил, что МВД обратилось к бизнесу за помощью в составлении техзадания для проекта. В презентации говорится, что сейчас возможные связи между преступлениями устанавливаются вручную. Искусственный интеллект поможет проанализировать черты преступлений, документы, показания свидетелей, чтобы выявить взаимосвязи. Внешность преступника устанавливается при составлении фоторобота и с помощью образцов биоматериала, которые были найдены на месте преступления, если они есть в банке данных.  

МВД хочет провести научно-исследовательские работы по внедрению искусственного интеллекта для определения внешности преступника в 2021-2022 гг. В 2024 г. технология должна поступить в промышленную эксплуатацию, пишет РБК. Она может использоваться в Следственном комитете, ФСБ, ФСИН и других ведомствах. Также систему можно будет экспортировать, говорится в презентации МВД.

Сейчас министерство использует ИИ для оперативного поиска и идентификации лица по фотографии, для фиксации нарушений ПДД и для поиска преступников с помощью системы распознавания лиц в метро, подъездных камерах и т.д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных