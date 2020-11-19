«РИА Новости» узнали о подготовке санкций против иностранных интернет-ресурсов
Законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за цензуру российских СМИ планируется внести на рассмотрение в Госдуму 19 ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным агентства, авторами законопроекта выступили депутаты от различных фракций.
Иностранные платформы могут наказать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Под санкции могут попасть не только соцсети, но и крупные ИТ-платформы, пояснил собеседник агентства.
«Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», — рассказал источник.
В качестве санкций рассматриваются блокировка платформы, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора, отметил источник. Решение о введении наказания будет согласовываться с МИДом.
Ранее Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.
До этого YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». После этого Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения с видео. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.