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«РИА Новости» узнали о подготовке санкций против иностранных интернет-ресурсов

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Законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за цензуру российских СМИ планируется внести на рассмотрение в Госдуму 19 ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным агентства, авторами законопроекта выступили депутаты от различных фракций. 

Иностранные платформы могут наказать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Под санкции могут попасть не только соцсети, но и крупные ИТ-платформы, пояснил собеседник агентства.

«Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», — рассказал источник. 

В качестве санкций рассматриваются блокировка платформы, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора, отметил источник. Решение о введении наказания будет согласовываться с МИДом.

Ранее Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. 

До этого YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». После этого Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения с видео. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.

Ранее по теме: Роскомнадзор попросил Google снять ограничения с YouTube-канала Соловьева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных