Роскомнадзор попросил Google снять ограничения с YouTube-канала Соловьева
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева «Соловьев LIVE», сообщила пресс-служба ведомства.
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста В. Соловьева», — говорится в сообщении.
Видеоматериалы канала с октября не попадают в раздел «В тренде» YouTube, «хотя ранее это происходило регулярно». Такую ситуацию, по мнению Роскомнадзора, можно расценить как попытку администрации YouTube «ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».
Видеохостинг обязан привести правила площадки в соответствие с действующим российским законодательством, добавили в ведомстве.
Ранее YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». После этого Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения с видео. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.