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Роскомнадзор попросил Google снять ограничения с YouTube-канала Соловьева

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева «Соловьев LIVE», сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста В. Соловьева», — говорится в сообщении. 

Видеоматериалы канала с октября не попадают в раздел «В тренде» YouTube, «хотя ранее это происходило регулярно». Такую ситуацию, по мнению Роскомнадзора, можно расценить как попытку администрации YouTube «ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».

Видеохостинг обязан привести правила площадки в соответствие с действующим российским законодательством, добавили в ведомстве.

Ранее YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». После этого Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения с видео. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.

Ранее по теме: Google опроверг обвинения в предвзятости YouTube к российским СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных