Роскомнадзор попросил Google снять ограничения с YouTube-канала Соловьева

Ранее YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». После этого Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения с видео. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.