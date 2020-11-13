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Google опроверг обвинения в предвзятости YouTube к российским СМИ

Ведомости

YouTube универсально применяет свою политику ко всем пользователям, заявили «Ведомостям» в пресс-офисе Google. Все видеоролики должны соответствовать правилам хостинга, подчеркнули в компании.

«Мы применяем эти политики универсально, чтобы наши системы были не предвзяты и последовательны в отношении контента, принадлежащего различным лицам или группам, вне зависимости от их политических взглядов или других признаков», — заявили в Google.

В компании подчеркнули, что ее политика направлена на защиту пользователей. «Мы прилагаем усилия, чтобы защищать пользователей, поэтому настаиваем, чтобы все видеоролики следовали нашим правилам, в том числе в отношении демонстрации сцен насилия», — добавили в корпорации.

Ранее YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». Об этом издание сообщило в своем аккаунте в Twitter. Перед просмотром картины пользователи видели предупреждение, что данный контент, по мнению видеохостинга, может некоторых «напугать или шокировать». 

После этого Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения с видео. Сегодня ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.

Ранее по теме: Роскомнадзор рекомендовал СМИ использовать российские сайты вместо YouTube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных