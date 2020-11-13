Google опроверг обвинения в предвзятости YouTube к российским СМИ
YouTube универсально применяет свою политику ко всем пользователям, заявили «Ведомостям» в пресс-офисе Google. Все видеоролики должны соответствовать правилам хостинга, подчеркнули в компании.
«Мы применяем эти политики универсально, чтобы наши системы были не предвзяты и последовательны в отношении контента, принадлежащего различным лицам или группам, вне зависимости от их политических взглядов или других признаков», — заявили в Google.
В компании подчеркнули, что ее политика направлена на защиту пользователей. «Мы прилагаем усилия, чтобы защищать пользователей, поэтому настаиваем, чтобы все видеоролики следовали нашим правилам, в том числе в отношении демонстрации сцен насилия», — добавили в корпорации.
Ранее YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». Об этом издание сообщило в своем аккаунте в Twitter. Перед просмотром картины пользователи видели предупреждение, что данный контент, по мнению видеохостинга, может некоторых «напугать или шокировать».
После этого Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения с видео. Сегодня ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.