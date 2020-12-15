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В «Роскосмосе» назвали срок устранения трещины в корпусе МКС

Ведомости

Трещину в корпусе Международной космической станции (МКС) полностью заделают в феврале 2021 г. после доставки специального ремкомплекта, говорится в публикации ведомственного журнала «Роскосмоса» «Русский космос».

«Заместитель руководителя полетом (российского сегмента МКС. — прим. ред.) Юрий Гидзенко сообщил, что окончательная герметизация переходной камеры пройдет в феврале 2021 г., когда очередной грузовой корабль «Прогресс» доставит на борт специальный ремкомплект», — следует из публикации.

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована в сентябре 2019 г. Через год ее скорость выросла в пять раз. Экипажу дважды пришлось закрывать люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолироваться в российском сегменте станции, пока шли поиски трещины.

В НАСА и «Роскосмосе» тогда заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов. Изначально считалось, что трещина находится в американском сегменте МКС, однако позже выяснилось, что герметичность нарушена в российском модуле «Звезда».

Экипаж станции смог уменьшить утечку воздуха с помощью подручных материалов, в частности пленки и металлизированной резиновой накладки. Скорость утечки снизилась более чем в два раза, однако полностью загерметизировать трещину ему не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных