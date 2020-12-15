В «Роскосмосе» назвали срок устранения трещины в корпусе МКС
Трещину в корпусе Международной космической станции (МКС) полностью заделают в феврале 2021 г. после доставки специального ремкомплекта, говорится в публикации ведомственного журнала «Роскосмоса» «Русский космос».
«Заместитель руководителя полетом (российского сегмента МКС. — прим. ред.) Юрий Гидзенко сообщил, что окончательная герметизация переходной камеры пройдет в феврале 2021 г., когда очередной грузовой корабль «Прогресс» доставит на борт специальный ремкомплект», — следует из публикации.
Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована в сентябре 2019 г. Через год ее скорость выросла в пять раз. Экипажу дважды пришлось закрывать люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолироваться в российском сегменте станции, пока шли поиски трещины.
В НАСА и «Роскосмосе» тогда заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов. Изначально считалось, что трещина находится в американском сегменте МКС, однако позже выяснилось, что герметичность нарушена в российском модуле «Звезда».
Экипаж станции смог уменьшить утечку воздуха с помощью подручных материалов, в частности пленки и металлизированной резиновой накладки. Скорость утечки снизилась более чем в два раза, однако полностью загерметизировать трещину ему не удалось.