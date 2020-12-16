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Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список «наблюдения за пиратством»

Ведомости

Европейская комиссия включила социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, говорится в документе, опубликованном на сайте комиссии. 

Список формируется на основе отчетов групп правообладателей. По данным комиссии, пользователи Telegram, используя в том числе публичные каналы, «обмениваются нелегальным контентом, в частности музыкой, книгами, новостными публикациями, фильмами и телепрограммами». Кроме того, подписчики делятся ссылками на другие сайты, которые размещают пиратский контент, полагают в Еврокомиссии.

«ВКонтакте» также включена в список из-за множества жалоб со стороны правообладателей, говорится в документе. Пользователи соцсети, по их данным, могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телепередачам и книгам в группах, где пользователи могут делиться контентом, загружать его и скачивать. 

И Telegram, и «ВКонтакте» возражали против включения их в «список наблюдения за пиратством». Представитель «ВКонтакте» заявил, что соцсеть разработала новые меры, направленные на борьбу с несанкционированным контентом. Компания сообщила, что обработала более 1,36 млн жалоб, подавляющее большинство которых заканчивались удалением контента.

Telegram сообщил, что не терпит вредоносного контента на своей платформе и удаляет его в течение 24 часов после сообщения о нем. Компания назвала успешными свои усилия по борьбе с вредоносным контентом в некоторых областях, включая террористическую пропаганду и жестокое обращение с детьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных