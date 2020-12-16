Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список «наблюдения за пиратством»
Европейская комиссия включила социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, говорится в документе, опубликованном на сайте комиссии.
Список формируется на основе отчетов групп правообладателей. По данным комиссии, пользователи Telegram, используя в том числе публичные каналы, «обмениваются нелегальным контентом, в частности музыкой, книгами, новостными публикациями, фильмами и телепрограммами». Кроме того, подписчики делятся ссылками на другие сайты, которые размещают пиратский контент, полагают в Еврокомиссии.
«ВКонтакте» также включена в список из-за множества жалоб со стороны правообладателей, говорится в документе. Пользователи соцсети, по их данным, могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телепередачам и книгам в группах, где пользователи могут делиться контентом, загружать его и скачивать.
И Telegram, и «ВКонтакте» возражали против включения их в «список наблюдения за пиратством». Представитель «ВКонтакте» заявил, что соцсеть разработала новые меры, направленные на борьбу с несанкционированным контентом. Компания сообщила, что обработала более 1,36 млн жалоб, подавляющее большинство которых заканчивались удалением контента.
Telegram сообщил, что не терпит вредоносного контента на своей платформе и удаляет его в течение 24 часов после сообщения о нем. Компания назвала успешными свои усилия по борьбе с вредоносным контентом в некоторых областях, включая террористическую пропаганду и жестокое обращение с детьми.