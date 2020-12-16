Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список «наблюдения за пиратством»

Telegram сообщил, что не терпит вредоносного контента на своей платформе и удаляет его в течение 24 часов после сообщения о нем. Компания назвала успешными свои усилия по борьбе с вредоносным контентом в некоторых областях, включая террористическую пропаганду и жестокое обращение с детьми.