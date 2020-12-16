Twitter сообщил о закрытии сервиса видеотрансляций Periscope

Сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter перестанет работать 31 марта 2021 г, новые аккаунты в нем нельзя создавать уже с 15 декабря, говорится в сообщении компании. Сайт Periscope останется доступен как архив видеозаписей трансляций, которые велись публично. Все трансляции в Periscope можно будет интегрировать со своим аккаунтом в Twitter.