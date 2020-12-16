Twitter сообщил о закрытии сервиса видеотрансляций Periscope
Сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter перестанет работать 31 марта 2021 г, новые аккаунты в нем нельзя создавать уже с 15 декабря, говорится в сообщении компании. Сайт Periscope останется доступен как архив видеозаписей трансляций, которые велись публично. Все трансляции в Periscope можно будет интегрировать со своим аккаунтом в Twitter.
В Twitter «назвали трудным» решением закрытие сервиса. Таким образом в компании хотят сосредоточиться на развитии услуги видеотрансляций в самой соцсети. Вместо Periscope пользователи смогут проводить прямые трансляции, используя Twitter Live в приложении соцсети.
В ноябре Twitter запустил свой аналог строрис — Fleets. Формат сторис (сообщений, доступных 24 часа) появился в Snapchat. Сейчас он или его аналоги представлены во всех крупных социальных сетях: Instagram, Facebook и «ВКонтакте».