СМИ сообщили о разработке Facebook сервиса коротких версий новостей
Сервис получит название TLDR - «Too long; didn’t read» - «слишком длинно; не читал». По данным издания, у сервиса также может появиться аудиосопровождение и голосовой помощник для ответа.
BuzzFeed News отметил, что в Австралии Facebook по закону должен платить изданиям за использование их материалов в ленте Facebook News. В других странах компания сотрудничала с несколькими «доверенными» изданиями и платила им за использование контента.
Также в ходе презентации Facebook рассказал о новой разработке под названием «Horizon». Это виртуальная социальная сеть, в которой люди могут общаться со своими аватарами. Главный технический директор Майк Шепфер рассказал о нейронном датчике, который позволяет считывать команды, исходящие от мозга человека.