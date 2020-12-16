СМИ сообщили о разработке Facebook сервиса коротких версий новостей

Также в ходе презентации Facebook рассказал о новой разработке под названием «Horizon». Это виртуальная социальная сеть, в которой люди могут общаться со своими аватарами. Главный технический директор Майк Шепфер рассказал о нейронном датчике, который позволяет считывать команды, исходящие от мозга человека.