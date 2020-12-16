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СМИ сообщили о разработке Facebook сервиса коротких версий новостей

Ведомости

Facebook разрабатывает сервис на основе искусственного интеллекта для создания кратких версий новостей, сообщили BuzzFeed News со ссылкой на аудиозапись презентации компании, транслировавшейся для сотрудников. 

Сервис получит название TLDR - «Too long; didn’t read» - «слишком длинно; не читал». По данным издания, у сервиса также может появиться аудиосопровождение и голосовой помощник для ответа.

BuzzFeed News отметил, что в Австралии Facebook по закону должен платить изданиям за использование их материалов в ленте Facebook News. В других странах компания сотрудничала с несколькими «доверенными» изданиями и платила им за использование контента.

Также в ходе презентации Facebook рассказал о новой разработке под названием «Horizon». Это виртуальная социальная сеть, в которой люди могут общаться со своими аватарами. Главный технический директор Майк Шепфер рассказал о нейронном датчике, который позволяет считывать команды, исходящие от мозга человека. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных