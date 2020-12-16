Российский лайнер Ил-114-300 совершил первый полет
С аэродрома в Жуковском в воздух впервые поднялся новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Ростеха».
«На аэродроме в Жуковском в среду 16 декабря совершил первый испытательный полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300», — сообщили в «Ростехе». Ожидается, что его сертификация завершится в 2022 г, а серийные поставки начнутся в 2023 г.
Самолет пилотировали летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов и летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, а также бортовой инженер-испытатель 1-го класса Олег Грязев.
Самолет Ил-114-300 — это турбовинтовой самолет вместимостью 64 кресла, который должен заменить Ан-24. Является модернизированной версией Ил-114, несколько экземпляров которого было выпущено в 1980-е гг. Модернизация лайнера ведется с 2016 г. Самолет приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока. Предполагается, что он станет базовой машиной для развития региональных перевозок.
Ранее первый полет с российскими двигателями ПД-14 совершил перспективный среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21-310. Предыдущая версия самолета, оснащенная американскими двигателями PW1400, совершила первый полет в мае 2017 г. Лайнер предположительно получит российский сертификат примерно в середине 2021 г.