Российский лайнер Ил-114-300 совершил первый полет

Самолет Ил-114-300 — это турбовинтовой самолет вместимостью 64 кресла, который должен заменить Ан-24. Является модернизированной версией Ил-114, несколько экземпляров которого было выпущено в 1980-е гг. Модернизация лайнера ведется с 2016 г. Самолет приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока. Предполагается, что он станет базовой машиной для развития региональных перевозок.