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Российский лайнер Ил-114-300 совершил первый полет

Ведомости

С аэродрома в Жуковском в воздух впервые поднялся новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Ростеха».

«На аэродроме в Жуковском в среду 16 декабря совершил первый испытательный полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300», — сообщили в «Ростехе». Ожидается, что его сертификация завершится в 2022 г, а серийные поставки начнутся в 2023 г.

Самолет пилотировали летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов и летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, а также бортовой инженер-испытатель 1-го класса Олег Грязев.

Самолет Ил-114-300 — это турбовинтовой самолет вместимостью 64 кресла, который должен заменить Ан-24. Является модернизированной версией Ил-114, несколько экземпляров которого было выпущено в 1980-е гг. Модернизация лайнера ведется с 2016 г. Самолет приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока. Предполагается, что он станет базовой машиной для развития региональных перевозок.

Ранее первый полет с российскими двигателями ПД-14 совершил перспективный среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21-310. Предыдущая версия самолета, оснащенная американскими двигателями PW1400, совершила первый полет в мае 2017 г. Лайнер предположительно получит российский сертификат примерно в середине 2021 г.

Ранее по теме: Лайнер МС-21 впервые поднялся в небо с российским двигателем. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных