Газпромбанк запустил виртуального мобильного оператора

С сегодняшнего дня SIM-карты нового оператора можно приобрести в отделениях банка в столице и области или заказать курьерскую доставку. В банке «Ведомостям» уточнили, что в феврале 2021 г. оператор начнет работу в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Красноярском крае, в течение 2021 г. — в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани. Газпромбанк рассчитывает привлечь более 100 тыс. абонентов в 2021 году, сообщили «Ведомостям» в кредитной организации.