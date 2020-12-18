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Газпромбанк запустил виртуального мобильного оператора

Ведомости

Газпромбанк запустил в Москве и Московской области виртуального мобильного оператора «ГПБ Мобайл» на сети Tele2, говорится в сообщении банка.

С сегодняшнего дня SIM-карты нового оператора можно приобрести в отделениях банка в столице и области или заказать курьерскую доставку. В банке «Ведомостям» уточнили, что в феврале 2021 г. оператор начнет работу в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Красноярском крае, в течение 2021 г. — в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани. Газпромбанк рассчитывает привлечь более 100 тыс. абонентов в 2021 году, сообщили «Ведомостям» в кредитной организации.

Оператор выйдет на рынок с продуктовой линейкой из четырёх тарифных планов, в которых предусмотрены скидки на связь за использование продуктов банка.

«Уверен, что мобильная связь, доступная в Московской регионе по весьма привлекательными тарифам, не только будет востребована многочисленными существующими клиентами Газпромбанка, но и привлечет внимание множества новых пользователей», — прокомментировал первый вице-президент, член правления «Газпромбанка» Алексей Попович, слова которого приводятся в сообщении.

По словам директора по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергея Волкова, банковские операторы – самый быстроразвивающийся сегмент рынка виртуальных операторов. «За период с января по октябрь этого года абонентская база виртуальных операторов банков выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводятся его слова в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных