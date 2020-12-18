Газпромбанк запустил виртуального мобильного оператора
Газпромбанк запустил в Москве и Московской области виртуального мобильного оператора «ГПБ Мобайл» на сети Tele2, говорится в сообщении банка.
С сегодняшнего дня SIM-карты нового оператора можно приобрести в отделениях банка в столице и области или заказать курьерскую доставку. В банке «Ведомостям» уточнили, что в феврале 2021 г. оператор начнет работу в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Красноярском крае, в течение 2021 г. — в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани. Газпромбанк рассчитывает привлечь более 100 тыс. абонентов в 2021 году, сообщили «Ведомостям» в кредитной организации.
Оператор выйдет на рынок с продуктовой линейкой из четырёх тарифных планов, в которых предусмотрены скидки на связь за использование продуктов банка.
«Уверен, что мобильная связь, доступная в Московской регионе по весьма привлекательными тарифам, не только будет востребована многочисленными существующими клиентами Газпромбанка, но и привлечет внимание множества новых пользователей», — прокомментировал первый вице-президент, член правления «Газпромбанка» Алексей Попович, слова которого приводятся в сообщении.
По словам директора по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергея Волкова, банковские операторы – самый быстроразвивающийся сегмент рынка виртуальных операторов. «За период с января по октябрь этого года абонентская база виртуальных операторов банков выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводятся его слова в сообщении.