«Сбер» и 2ГИС запустят рейтинг безопасности заведений в пандемию
«Сбер» и картографический сервис 2ГИС создадут рейтинг безопасности заведений во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2ГИС. Он будет формироваться на основе отзывов посетителей.
Пользователи смогут оценить выполнение мер безопасности в пандемию в заведениях по наличию антисептиков, использованию масок и соблюдению социальной дистанции.
«Сейчас пользователи могут оценить по параметрам безопасности кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Постепенно добавятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и другие места, где важно соблюдать меры профилактики коронавируса», — говорится в сообщении 2ГИС.
Компании с высоким рейтингом получат специальный бейдж на сайте картографического сервиса, а рейтинг появится и в мобильных приложениях 2ГИС. Поставить оценку пользователи смогут после совершения покупки в нем с помощью карты «Сбера». Посетитель получит пуш-уведомление от «Сбербанка онлайн» и сможет написать верифицированный отзыв.