«Сбер» и 2ГИС запустят рейтинг безопасности заведений в пандемию

Компании с высоким рейтингом получат специальный бейдж на сайте картографического сервиса, а рейтинг появится и в мобильных приложениях 2ГИС. Поставить оценку пользователи смогут после совершения покупки в нем с помощью карты «Сбера». Посетитель получит пуш-уведомление от «Сбербанка онлайн» и сможет написать верифицированный отзыв.