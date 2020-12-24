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«Сбер» и 2ГИС запустят рейтинг безопасности заведений в пандемию

Ведомости

«Сбер» и картографический сервис 2ГИС создадут рейтинг безопасности заведений во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2ГИС. Он будет формироваться на основе отзывов посетителей.

Пользователи смогут оценить выполнение мер безопасности в пандемию в заведениях по наличию антисептиков, использованию масок и соблюдению социальной дистанции.

«Сейчас пользователи могут оценить по параметрам безопасности кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Постепенно добавятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и другие места, где важно соблюдать меры профилактики коронавируса», — говорится в сообщении 2ГИС.

Компании с высоким рейтингом получат специальный бейдж на сайте картографического сервиса, а рейтинг появится и в мобильных приложениях 2ГИС. Поставить оценку пользователи смогут после совершения покупки в нем с помощью карты «Сбера». Посетитель получит пуш-уведомление от «Сбербанка онлайн» и сможет написать верифицированный отзыв.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных