Эксперты оценили объем «утечек» персональных данных россиян в 2020 году

Несмотря на это, общее число зарегистрированных в 2020 г. утечек вырастет незначительно, а в мире снизится на 3-5%, считают специалисты. Это связано с тем, что в период пандемии коронавирусной инфекции значительная часть «слитых» персональных данных ушла в «серую зону», то есть не фиксировались системами защиты и контроля, поскольку сотрудники многих предприятий перешли на удаленный режим работы на дому и использовали незащищенные личные компьютеры и роутеры. Кроме того, было создано большое количество теневых ИТ-ресурсов на бесплатных сайтах и мессенджерах, добавили эксперты.