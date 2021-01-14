Власти США потребовали отозвать 158 тысяч Tesla из-за неисправности сенсора
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) потребовало от Tesla Inc отозвать 158 тыс. автомобилей Model S и Model X из-за отказов блока управления мультимедиа (MCU), которые могут представлять угрозу безопасности из-за неисправности сенсорных дисплеев. Об этом сообщает агентство Reuters.
Запрос в Tesla направило NHTSA. В письме говорится, что после изучения некоторых данных агентство пришло к выводу, что автомобили Model S 2012-2018 гг. и Model X 2016-2018 гг. «содержат дефект, связанный с безопасностью автотранспортных средств».
Tesla, по данным агентства, должна ответить NHTSA до 27 января. Если компания не согласна с решением властей, она должна будет предоставить агентству «полное объяснение своего решения».