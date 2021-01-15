Минцифры не увидело оснований для роста цен на сотовую связь
Минцифры не видит оснований для роста тарифов на сотовую связь в России в январе, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Олега Иванова.
«Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим», — сказал Иванов. Он отметил, что операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и заранее информировать об их изменениях своих абонентов. «Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили. Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС», — объяснил замминистра.
Ранее агентство Content-Review предупредило о возможном росте цен на сотовую связь в 2021 г. Прогнозируемое повышение тарифов на 15–16% – вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, говорится в отчете Content-Review. Также, по прогнозу агентства, в 2021 г. вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.