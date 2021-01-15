Минцифры не увидело оснований для роста цен на сотовую связь

«Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим», — сказал Иванов. Он отметил, что операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и заранее информировать об их изменениях своих абонентов. «Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили. Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС», — объяснил замминистра.