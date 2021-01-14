Цены на сотовую связь вырастут на 15%

Прогнозируемое повышение тарифов на 15–16% – вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, говорится в отчете Content-Review. Одна из выпавших статей – международный роуминг, доходов от которого операторы фактически лишились в 2020 г. из-за пандемии COVID-19. И в 2021 г. эти доходы вряд ли восстановятся, предупреждает Половников. Также из-за карантинных мер и роста интереса к онлайн-покупкам сократилась выручка операторской розницы, отмечает он. Операторам пришлось модернизировать и перестраивать сети – из деловых центров голосовой и интернет-трафик переместился в спальные районы, говорится в отчете Content-Review: «Это привело к необходимости создать избыточные мощности сетей в новых местах скопления абонентов, что, в свою очередь, потребовало перераспределения расходов в рамках CAPEX (капитальных затрат)».