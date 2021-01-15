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ФАС не увидела оснований для роста тарифов на услуги связи в 2021 году

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела оснований для роста тарифов на услуги связи в России в 2021 г., сообщили в пресс-службе регулятора.

«По результатам проведенного ведомством мониторинга по состоянию на январь 2021 года ФАС России не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году», — говорится в сообщении. Ведомство проводит еженедельный мониторинг цен на услуги связи для предотвращения экономически необоснованного роста цен. В ответ на такие действия ФАС принимает меры антимонопольного реагирования, предусмотренные законом о защите конкуренции.

Ранее агентство Content-Review предупредило о возможном росте цен на сотовую связь в 2021 г. Прогнозируемое повышение тарифов на 15–16% – вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, говорится в отчете Content-Review. Также, по прогнозу агентства, в 2021 г. вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.

Замглавы Минцифры Олег Иванов заявил, что министерство не видит оснований для роста тарифов на сотовую связь в России в январе. Он отметил, что операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и заранее информировать об их изменениях своих абонентов, однако никаких извещений об изменении тарифов операторы не разместили. 

Ранее по теме: Цены на сотовую связь вырастут на 15%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных