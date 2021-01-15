ФАС не увидела оснований для роста тарифов на услуги связи в 2021 году
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела оснований для роста тарифов на услуги связи в России в 2021 г., сообщили в пресс-службе регулятора.
«По результатам проведенного ведомством мониторинга по состоянию на январь 2021 года ФАС России не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году», — говорится в сообщении. Ведомство проводит еженедельный мониторинг цен на услуги связи для предотвращения экономически необоснованного роста цен. В ответ на такие действия ФАС принимает меры антимонопольного реагирования, предусмотренные законом о защите конкуренции.
Ранее агентство Content-Review предупредило о возможном росте цен на сотовую связь в 2021 г. Прогнозируемое повышение тарифов на 15–16% – вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, говорится в отчете Content-Review. Также, по прогнозу агентства, в 2021 г. вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.
Замглавы Минцифры Олег Иванов заявил, что министерство не видит оснований для роста тарифов на сотовую связь в России в январе. Он отметил, что операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и заранее информировать об их изменениях своих абонентов, однако никаких извещений об изменении тарифов операторы не разместили.