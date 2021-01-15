ФАС не увидела оснований для роста тарифов на услуги связи в 2021 году

Ранее агентство Content-Review предупредило о возможном росте цен на сотовую связь в 2021 г. Прогнозируемое повышение тарифов на 15–16% – вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, говорится в отчете Content-Review. Также, по прогнозу агентства, в 2021 г. вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.