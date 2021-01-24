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В России планируют вывести на орбиту пять спутников «Глонасс» в 2021 году

Ведомости

В 2021 г. на орбиту планируют вывести пять спутников «Глонасс», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В этом году планируется запуск пяти спутников: последнего "Глонасса-М" — в течение года, двух "Глонассов-К" — во втором и третьем кварталах, двух "Глонассов-К2" — в третьем и четвертом кварталах», — рассказал он.

Российская спутниковая система навигации «Глонасс» основана на использовании 24 аппаратов, движущихся в трех орбитальных плоскостях. Как отмечают в «Роскосмосе», выбранная структура орбитальной группировки практически позволяет обходиться без коррекции орбит спутников в течение всего срока их активного существования. Развитием проекта помимо «Роскосмоса» также занимаются Минобороны, Минтранс, МВД и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных