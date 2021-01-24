В России планируют вывести на орбиту пять спутников «Глонасс» в 2021 году
В 2021 г. на орбиту планируют вывести пять спутников «Глонасс», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«В этом году планируется запуск пяти спутников: последнего "Глонасса-М" — в течение года, двух "Глонассов-К" — во втором и третьем кварталах, двух "Глонассов-К2" — в третьем и четвертом кварталах», — рассказал он.
Российская спутниковая система навигации «Глонасс» основана на использовании 24 аппаратов, движущихся в трех орбитальных плоскостях. Как отмечают в «Роскосмосе», выбранная структура орбитальной группировки практически позволяет обходиться без коррекции орбит спутников в течение всего срока их активного существования. Развитием проекта помимо «Роскосмоса» также занимаются Минобороны, Минтранс, МВД и др.