Движение автобусов отследят со спутников «Глонасс»Правительство обязало перевозчиков установить новое навигационное оборудование
С 1 сентября 2021 г. российские автотранспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, будут обязаны оснастить все свои транспортные средства (перевозящие от восьми человек) новой аппаратурой спутниковой навигации (АСН) для передачи данных о движении в реальном времени через систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс». Это следует из постановления правительства «Об утверждении правил оснащения транспортных средств», опубликованного на портале правовой информации. Изменения также коснутся и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов.
«Такая аппаратура должна будет обеспечивать определение местоположения транспортного средства и передачу информации о местоположении и скорости его движения через ГАИС «ЭРА-Глонасс» в Ространснадзор для реализации контрольно-надзорных полномочий», – пояснили в пресс-службе Минтранса. Согласно документу сведения должны будут передаваться в систему с частотой не реже чем раз в 30 секунд. Ространснадзор сможет анализировать данные о деятельности перевозчиков, и на основе этой информации, а также риск-ориентированного подхода надзорный орган сможет принимать решения о контрольных мероприятиях, добавил представитель ведомства.
Поступающая от АСН информация также будет передаваться в контрольно-надзорные органы субъектов Российской Федерации, отметил представитель Минтранса.
Ространснадзор на запрос «Ведомостей» не ответил.
В настоящее время большинство транспортных средств категорий М2, М3 и N (категория М2 – от восьми мест, до 5 т; категория М3 – от восьми мест, от 5 т, N – грузовой транспорт) уже оборудовано АСН, уверяет представитель Минтранса.
В пресс-службе АО «Глонасс» (оператор системы «ЭРА-Глонасс») пояснили, что АСН уже оснащено более 60% автобусов и около 20% грузовиков, перевозящих опасные грузы. В отличие от устройств вызова экстренных оперативных служб (кнопка «ЭРА-Глонасс»), которые в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза устанавливаются на местах сборки автомобилей, АСН передает данные о перемещении транспорта в регулярном режиме, а не только в случае ЧП. Стоят такие устройства от 10 000 до 25 000 руб. в зависимости от функциональности.
Помимо оборудования перевозчикам нужно будет заплатить и за подключение к системе, объяснили в АО «Глонасс». Единоразовая идентификация транспортного средства в «ЭРА-Глонасс» обойдется в 1170 руб. Ежемесячная абонентская плата за оказание услуг по определению и передаче информации через ГАИС «ЭРА-Глонасс» в Ространснадзор в среднем составит не более 200 руб. в месяц. Дальнейшую коммерциализацию данных АО «Глонасс» не планирует, уверяет представитель компании.
По данным «Автостат инфо», в России по состоянию на начало 2020 г. насчитывается 347 943 автобуса. Однако не все они осуществляют общественные пассажирские перевозки, отмечает главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. Часть из них оборудована необходимой АСН, подтверждает он. Но оценить, какую долю транспорта придется дооборудовать такой аппаратурой, на данный момент трудно, так как пока не ясно, какое из уже используемого оборудования будет соответствовать новым техническим регламентам, рассуждает Ионин.
С учетом ежемесячного платежа в районе 200 руб. система может приносить дополнительный доход в несколько сотен миллионов рублей в год, отмечает Ионин. Однако по закону для АО «Глонасс» бесплатен только трафик для экстренных вызовов, а этот трафик не будет экстренным, следовательно большая часть из этих 200 руб. пойдет сотовым операторам, через которых будет передаваться информация, уточняет он.
В некоммерческом партнерстве (НП) «Глонасс» (эта структура разработала и создала систему «ЭРА-Глонасс») отметили, что данные о движении транспорта в режиме реального времени через «ЭРА-Глонасс» передавать невозможно.
«Само по себе оснащение АСН, обеспечивающей передачу данных, еще не означает установления обязанности такую передачу осуществлять, – отметили в НП «Глонасс». – К тому же АСН, которые устанавливаются на автобусы сейчас, используются автопредприятиями для своих систем диспетчеризации и управления. Передавать эти данные через ЭРА невозможно, нарушится весь технологический процесс. В результате это может привести к тому, что перевозчик должен будет оснастить автобус еще одним дополнительным АСН».
«Такое оборудование АСН позволяет не только определять и контролировать местонахождение автобусов, но и вести учет выполненной транспортной работы и передавать данные в городскую систему управления транспортом, – говорит представитель пресс-службы санкт-петербургской транспортной компании «Пассажиравтотранс». – Новые требования в части передачи данных, безусловно, повлекут для компаний дополнительные расходы, однако их выполнение будет обязательным условием осуществления пассажирских перевозок, наряду, например, с тахографами и фискализацией наличных платежей, уже реализованных перевозчиками ранее».
Весь автопарк «Пассажиравтотранса» – 2000 автобусов – необходимым навигационным оборудованием уже оснащен, отметил представитель перевозчика.
Требование по оснащению пассажирского транспорта в отдельных регионах стало обязательным во время чемпионата мира по футболу 2018 г., так как без терминала невозможно было получить пропуск на въезд в города, где проходили матчи, утверждает представитель перевозчика «Экстрабас». По его словам, новое требование, предъявляемое к транспортным компаниям, вполне адекватно.
Расширение функций системы «ЭРА-Глонасс» от экстренного вызова до мониторинга важных видов транспорта планировалось с 2015 г., напоминает Ионин. Эта инициатива государства позволит обеспечить безопасность граждан при проезде в общественном транспорте и при перевозке опасных грузов, объясняет он. Для самих перевозчиков она не станет чем-то новым и не сулит им серьезных дополнительных расходов, так как оборудование транспортных средств АСН уже стоит в требованиях региональных властей на заключение договоров с коммерческими перевозчиками, просто теперь сбор и обработка данных будут проводиться централизованно, заключает Ионин.