Движение автобусов отследят со спутников «Глонасс»

Расширение функций системы «ЭРА-Глонасс» от экстренного вызова до мониторинга важных видов транспорта планировалось с 2015 г., напоминает Ионин. Эта инициатива государства позволит обеспечить безопасность граждан при проезде в общественном транспорте и при перевозке опасных грузов, объясняет он. Для самих перевозчиков она не станет чем-то новым и не сулит им серьезных дополнительных расходов, так как оборудование транспортных средств АСН уже стоит в требованиях региональных властей на заключение договоров с коммерческими перевозчиками, просто теперь сбор и обработка данных будут проводиться централизованно, заключает Ионин.