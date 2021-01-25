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«Коммерсантъ» узнал о риске замены около 1 млн «умных» счетчиков

Ведомости

Из-за введения новых стандартов не менее чем миллиону россиян придется менять умные счетчики электричества, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 замглавы Минцифры Олегу Иванову. Стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электричества. Единственным допустимым протоколом передачи данных министерство утвердило российский NB-Fi. По данным «Вымпелкома», вне закона могут оказаться около 1 млн счетчиков на свет в ЦФО. 

Издание пояснило, что стандарт NB-IoT используется для приборов с традиционной или встроенной виртуальной сим-картой. Устройства с таким стандартом могут работать до десяти лет без замены батареи, так как потребляют меньше энергии. 

В «Вымпелкоме» рассказали, что у компании есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском ФО. По мнению компании, действия Минцифры могут привести к замене около 1 млн счетчиков только в Центральном ФО. Замена приборов вызовет рост цен на электричество, считают в «Вымпелкоме». 

«Ростелеком», МТС, «МегаФон» и Tele2 сообщили, что также реализуют проекты с использованием NB-IoT. В Минцифры изданию пояснили, что в перечень включены стандарты, которые рекомендовали Минэнерго и ФСБ и которые были приняты Росстандартом. Перечень, по данным министерства, будет носить рекомендательный характер. 

Согласно законодательству, с 1 июля 2020 г. все поставщики должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет. С 2022 г. все устанавливаемые счетчики электричества должны быть «интеллектуальными» — приборы будут передавать данные напрямую в энергетическую компанию, ей не нужно будет отправлять на дом сотрудника, чтобы сверить данные приборов и данные, которые передали жильцы. Оплачивать установку счетчиков, следить за их исправностью и менять их тоже должны компании. 

Ранее по теме: Бизнес предложил отказаться от повсеместной установки «умных» счетчиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных