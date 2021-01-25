«Коммерсантъ» узнал о риске замены около 1 млн «умных» счетчиков
Из-за введения новых стандартов не менее чем миллиону россиян придется менять умные счетчики электричества, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 замглавы Минцифры Олегу Иванову. Стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электричества. Единственным допустимым протоколом передачи данных министерство утвердило российский NB-Fi. По данным «Вымпелкома», вне закона могут оказаться около 1 млн счетчиков на свет в ЦФО.
Издание пояснило, что стандарт NB-IoT используется для приборов с традиционной или встроенной виртуальной сим-картой. Устройства с таким стандартом могут работать до десяти лет без замены батареи, так как потребляют меньше энергии.
В «Вымпелкоме» рассказали, что у компании есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском ФО. По мнению компании, действия Минцифры могут привести к замене около 1 млн счетчиков только в Центральном ФО. Замена приборов вызовет рост цен на электричество, считают в «Вымпелкоме».
«Ростелеком», МТС, «МегаФон» и Tele2 сообщили, что также реализуют проекты с использованием NB-IoT. В Минцифры изданию пояснили, что в перечень включены стандарты, которые рекомендовали Минэнерго и ФСБ и которые были приняты Росстандартом. Перечень, по данным министерства, будет носить рекомендательный характер.
Согласно законодательству, с 1 июля 2020 г. все поставщики должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет. С 2022 г. все устанавливаемые счетчики электричества должны быть «интеллектуальными» — приборы будут передавать данные напрямую в энергетическую компанию, ей не нужно будет отправлять на дом сотрудника, чтобы сверить данные приборов и данные, которые передали жильцы. Оплачивать установку счетчиков, следить за их исправностью и менять их тоже должны компании.