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Эксперты нашли в TikTok угрозу для личных данных пользователей

Ведомости

Функция «Найти друзей» в мобильном приложении для создания и просмотра коротких видео TikTok содержит уязвимость, позволяющую получить доступ к персональным данным пользователя, включая номер телефона, ник, фотографии и ID, сообщили специалисты компании Check Point.

«Команда Check Point обнаружила уязвимость в функции поиска друзей в мобильном приложении TikTok. Уязвимость позволяет злоумышленнику установить связь между данными профилей и телефонными номерами, и успешная эксплуатация этого может позволить атакующему создать базу данных пользователей и связанных с ними телефонных номеров, что может быть использовано для злонамеренных действий», — указано в сообщении компании.

Отмечается, что уязвимость касается пользователей, которые привязали номер к учетной записи или вошли по нему в систему. Check Point уже проинформировала разработчиков и сотрудников отдела безопасности TikTok о проблеме, они приступили к ее решению.

Это уже второй раз, когда эксперты Check Point находят уязвимости в TikTok. 8 января они опубликовали результаты исследования, где говорилось, что злоумышленники могут получить доступ к информации учетных записей пользователей и управлять чужими аккаунтами. Тогда специалисты отметили, что сообщили о проблеме и к моменту публикации материала TikTok устранил уязвимость.

Пользовательская аудитория сервиса ежемесячно увеличивается на 100 млн человек, уточнили в компании. Организация App Annie, занимающаяся мобильными данными и аналитикой, ожидает, что к концу 2021 г. число активных пользователей TikTok превысит 1 млрд человек.

Ранее по теме: РКН потребовал от TikTok удалить ролики с призывами к противоправным действиям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных