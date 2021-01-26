Эксперты нашли в TikTok угрозу для личных данных пользователей

Это уже второй раз, когда эксперты Check Point находят уязвимости в TikTok. 8 января они опубликовали результаты исследования, где говорилось, что злоумышленники могут получить доступ к информации учетных записей пользователей и управлять чужими аккаунтами. Тогда специалисты отметили, что сообщили о проблеме и к моменту публикации материала TikTok устранил уязвимость.