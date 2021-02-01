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Роскачество предупредило о мошенничестве с «ковидными паспортами»

Ведомости

Роскачество предупредило о распространении нового вида мошенничества, когда злоумышленники убеждают приобрести «ковидный паспорт» — липовую справку о пройденной вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба организации.

«Злоумышленники находят жертву и убеждают ее, что эти паспорта уже утверждены и в скором времени (называют, например, середину февраля 2021 года) будут обязательны, а без них граждане будут ограничены в правах (на самом деле официально до сих пор не решено, будет ли введен такой документ)», — говорится в сообщении.

В некоторых случаях мошенники убеждают купить поддельную справку, апеллируя к дальнейшему росту ее стоимости. «В итоге, купив такой «важный документ», гражданин не получит ничего или только липовую «корочку», стоящую не дороже бумаги, на которой она напечатана», — объяснили эксперты. Иногда у пользователя госуслуг просят его логин и пароль, чтобы «добавить» в его профиль «ковидный паспорт». В итоге его персональные данные оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, в Роскачестве рекомендуют получать информацию из проверенных источников, не приобретать в интернете вакцины, справки об отсутствии коронавируса и «ковидные паспорта», никому не передавать свои персональные и платежные данные.

Ранее ряд регионов заявил о введении ковид-паспортов — документов, подтверждающих здоровье их обладателей в условиях пандемии и дающих право на свободное передвижение. В их числе — Башкирия и Сахалин, кроме того, ряд льгот обещают при наличии сертификата о прививке и в Москве. В то же время в Госдуме и Совфеде выступают резко против введения таких документов. 

Ранее по теме: Голикова назвала «вредным» введение ковид-паспортов в регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных