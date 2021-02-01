Роскачество предупредило о мошенничестве с «ковидными паспортами»

«Злоумышленники находят жертву и убеждают ее, что эти паспорта уже утверждены и в скором времени (называют, например, середину февраля 2021 года) будут обязательны, а без них граждане будут ограничены в правах (на самом деле официально до сих пор не решено, будет ли введен такой документ)», — говорится в сообщении.