Роскачество предупредило о мошенничестве с «ковидными паспортами»
Роскачество предупредило о распространении нового вида мошенничества, когда злоумышленники убеждают приобрести «ковидный паспорт» — липовую справку о пройденной вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба организации.
«Злоумышленники находят жертву и убеждают ее, что эти паспорта уже утверждены и в скором времени (называют, например, середину февраля 2021 года) будут обязательны, а без них граждане будут ограничены в правах (на самом деле официально до сих пор не решено, будет ли введен такой документ)», — говорится в сообщении.
В некоторых случаях мошенники убеждают купить поддельную справку, апеллируя к дальнейшему росту ее стоимости. «В итоге, купив такой «важный документ», гражданин не получит ничего или только липовую «корочку», стоящую не дороже бумаги, на которой она напечатана», — объяснили эксперты. Иногда у пользователя госуслуг просят его логин и пароль, чтобы «добавить» в его профиль «ковидный паспорт». В итоге его персональные данные оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя.
Чтобы избежать подобных ситуаций, в Роскачестве рекомендуют получать информацию из проверенных источников, не приобретать в интернете вакцины, справки об отсутствии коронавируса и «ковидные паспорта», никому не передавать свои персональные и платежные данные.
Ранее ряд регионов заявил о введении ковид-паспортов — документов, подтверждающих здоровье их обладателей в условиях пандемии и дающих право на свободное передвижение. В их числе — Башкирия и Сахалин, кроме того, ряд льгот обещают при наличии сертификата о прививке и в Москве. В то же время в Госдуме и Совфеде выступают резко против введения таких документов.