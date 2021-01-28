Голикова назвала «вредным» введение ковид-паспортов в регионах
Введение «ковидных паспортов» в регионах «нецелесообразно и вредно», заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным.
«Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ. — прим ред.) в настоящее время не рекомендует вводить требования доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что введение дополнительных документов, связанных с прививкой, «вызывает раздражение граждан, и они формулируют в этом случае вакцинацию как принудительный процесс».
По словам вице-премьера, на данный момент законодательство предусматривает только один документ на этот случай — сертификат о прививке. «В соответствии с законом Российской Федерации об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний единственным документом, который на сегодняшний день существует и выдается, это сертификат привитого гражданина. Неважно о какой прививке идет речь. И сейчас эта форма утверждена Минздравом», — подчеркнула Голикова.
Ранее ряд регионов заявил о введении ковид-паспортов — документов, подтверждающих здоровье их обладателей в условиях пандемии и дающих право на свободное передвижение. В их числе — Башкирия и Сахалин, кроме того, ряд льгот обещают при наличии сертификата о прививке и в Москве. В то же время в Госдуме и Совфеде выступают резко против введения таких документов. По данным опроса Superjob, 59% россиян также считают ковид-паспорта ненужными.
По данным оперштаба на 28 января, в России за сутки зарегистрировано 19 138 случаев заражения коронавирусом. Скончались в течение 24 часов 575 пациентов с подтвержденным COVID-19. За весь период в России зарегистрировано около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн выздоровели, более 71,6 тыс. — скончались. 27 января оперштаб сообщил о 17 741 случае заражения за сутки — рекордно низкий прирост инфицированных с конца сентября 2020 г. В Москве динамика заболеваемости коронавиурсом упала до показателей октября прошлого года.