Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Голикова назвала «вредным» введение ковид-паспортов в регионах

Ведомости

Введение «ковидных паспортов» в регионах «нецелесообразно и вредно», заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

«Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ. — прим ред.) в настоящее время не рекомендует вводить требования доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что введение дополнительных документов, связанных с прививкой, «вызывает раздражение граждан, и они формулируют в этом случае вакцинацию как принудительный процесс».

По словам вице-премьера, на данный момент законодательство предусматривает только один документ на этот случай — сертификат о прививке. «В соответствии с законом Российской Федерации об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний единственным документом, который на сегодняшний день существует и выдается, это сертификат привитого гражданина. Неважно о какой прививке идет речь. И сейчас эта форма утверждена Минздравом», — подчеркнула Голикова.

Ранее ряд регионов заявил о введении ковид-паспортов — документов, подтверждающих здоровье их обладателей в условиях пандемии и дающих право на свободное передвижение. В их числе — Башкирия и Сахалин, кроме того, ряд льгот обещают при наличии сертификата о прививке и в Москве. В то же время в Госдуме и Совфеде выступают резко против введения таких документов. По данным опроса Superjob, 59% россиян также считают ковид-паспорта ненужными.

По данным оперштаба на 28 января, в России за сутки зарегистрировано 19 138 случаев заражения коронавирусом. Скончались в течение 24 часов 575 пациентов с подтвержденным COVID-19.  За весь период в России зарегистрировано около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн выздоровели, более 71,6 тыс. — скончались. 27 января оперштаб сообщил о 17 741 случае заражения за сутки — рекордно низкий прирост инфицированных с конца сентября 2020 г. В Москве динамика заболеваемости коронавиурсом упала до показателей октября прошлого года.

Депутаты и чиновники спорят с губернаторами о возможности введения ковид-паспортов

Население боится, что их введение обернется дополнительными расходами, считает эксперт

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных