Голикова назвала «вредным» введение ковид-паспортов в регионах

Ранее ряд регионов заявил о введении ковид-паспортов — документов, подтверждающих здоровье их обладателей в условиях пандемии и дающих право на свободное передвижение. В их числе — Башкирия и Сахалин, кроме того, ряд льгот обещают при наличии сертификата о прививке и в Москве. В то же время в Госдуме и Совфеде выступают резко против введения таких документов. По данным опроса Superjob, 59% россиян также считают ковид-паспорта ненужными.