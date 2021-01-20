Депутаты и чиновники спорят с губернаторами о возможности введения ковид-паспортов

Депутаты и чиновники спорят с губернаторами о возможности введения ковид-паспортовНаселение боится, что их введение обернется дополнительными расходами, считает эксперт
Руководители палат Федерального собрания и чиновники высказались против ковид-паспортов – документов, удостоверяющих здоровье их обладателей в условиях пандемии COVID-19. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду заявила журналистам, что никакие ковидные паспорта не нужны. «Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта.
Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие ковидные паспорта не нужны», – сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»). Одернул своего коллегу и спикер Госдумы Вячеслав Володин: ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов говорил на заседании, что тема ковид-паспортов – это «важное и нужное дело». По словам Володина, сейчас в повестке Госдумы нет вопроса о возможности введения в России подобных документов. «Председатель комитета Морозов высказал свое личное мнение», – заявил он. По мнению Володина, сначала этот вопрос нужно изучить и проанализировать последствия.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в среду, что вопрос о введении ковид-паспортов – это не вопрос региональной повестки. «Сегодня в России получение сертификата доступно на сайте госуслуг, но это на данный момент информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию. Поэтому вопрос введения каких-то паспортов – это не вопрос региональной повестки», – сказал министр (цитата по ТАСС). До 20 января правительство должно было разработать предложения о порядке выдачи сертификатов людям, которые получили прививку от коронавируса, а также проработать вопросы о международном признании этих документов. Такое поручение еще в начале января давал Владимир Путин премьеру Михаилу Мишустину.