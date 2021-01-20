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Депутаты и чиновники спорят с губернаторами о возможности введения ковид-паспортов

Население боится, что их введение обернется дополнительными расходами, считает эксперт
Елена Мухаметшина
Население боится, что их введение обернется дополнительными расходами, считает эксперт /Андрей Гордеев / Ведомости

Руководители палат Федерального собрания и чиновники высказались против ковид-паспортов – документов, удостоверяющих здоровье их обладателей в условиях пандемии COVID-19. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду заявила журналистам, что никакие ковидные паспорта не нужны. «Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта.

Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие ковидные паспорта не нужны», – сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»). Одернул своего коллегу и спикер Госдумы Вячеслав Володин: ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов говорил на заседании, что тема ковид-паспортов – это «важное и нужное дело». По словам Володина, сейчас в повестке Госдумы нет вопроса о возможности введения в России подобных документов. «Председатель комитета Морозов высказал свое личное мнение», – заявил он. По мнению Володина, сначала этот вопрос нужно изучить и проанализировать последствия.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в среду, что вопрос о введении ковид-паспортов – это не вопрос региональной повестки. «Сегодня в России получение сертификата доступно на сайте госуслуг, но это на данный момент информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию. Поэтому вопрос введения каких-то паспортов – это не вопрос региональной повестки», – сказал министр (цитата по ТАСС). До 20 января правительство должно было разработать предложения о порядке выдачи сертификатов людям, которые получили прививку от коронавируса, а также проработать вопросы о международном признании этих документов. Такое поручение еще в начале января давал Владимир Путин премьеру Михаилу Мишустину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных