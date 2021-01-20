Депутаты и чиновники спорят с губернаторами о возможности введения ковид-паспортов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в среду, что вопрос о введении ковид-паспортов – это не вопрос региональной повестки. «Сегодня в России получение сертификата доступно на сайте госуслуг, но это на данный момент информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию. Поэтому вопрос введения каких-то паспортов – это не вопрос региональной повестки», – сказал министр (цитата по ТАСС). До 20 января правительство должно было разработать предложения о порядке выдачи сертификатов людям, которые получили прививку от коронавируса, а также проработать вопросы о международном признании этих документов. Такое поручение еще в начале января давал Владимир Путин премьеру Михаилу Мишустину.