Около 60% россиян высказались против COVID-паспортов
59% россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку от него, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. Поддержали идею 12% респондентов. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 349 населенных пунктов по всей стране.
Издание отметило, что доля противников инициативы прямо пропорциональна их уровню дохода. Опрошенные с доходом меньше 30 тыс. руб. выступают против введения ковид-паспортов — 54% респондентов, 12% высказались за. Среди респондентов с доходом более 80 тыс. руб. 15% высказались за, против — 64%.
Опрошенные, которые переболели коронавирусом или сделали прививку от него, также чаще против введения ковид-паспортов: 55% против и 18% — за.
Аналитики рассказали, что противники инициативы чаще всего заявляют, что информация о наличии антител к коронавирусу является врачебной тайной, решение выдавать такие паспорта называют «дискриминационным». Поддерживают введение ковид-паспортов больше респонденты, которым приходится регулярно сдавать анализы на коронавирус.
По данным опроса, 35% компаний интересуются ковид-статусом кандидатов на должность. Чаще всего такой вопрос задают в сфере здравоохранения и строительства. Ранее власти Башкирии решили ввести в регионе «антиковидные паспорта» для тех, кто переболел коронавирусом или сделал прививку от него.