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Около 60% россиян высказались против COVID-паспортов

Ведомости

59% россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку от него, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. Поддержали идею 12% респондентов. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 349 населенных пунктов по всей стране.

Издание отметило, что доля противников инициативы прямо пропорциональна их уровню дохода. Опрошенные с доходом меньше 30 тыс. руб. выступают против введения ковид-паспортов — 54% респондентов, 12% высказались за. Среди респондентов с доходом более 80 тыс. руб. 15% высказались за, против — 64%. 

Опрошенные, которые переболели коронавирусом или сделали прививку от него, также чаще против введения ковид-паспортов: 55% против и 18% — за.

Аналитики рассказали, что противники инициативы чаще всего заявляют, что информация о наличии антител к коронавирусу является врачебной тайной, решение выдавать такие паспорта называют «дискриминационным». Поддерживают введение ковид-паспортов больше респонденты, которым приходится регулярно сдавать анализы на коронавирус. 

По данным опроса, 35% компаний интересуются ковид-статусом кандидатов на должность. Чаще всего такой вопрос задают в сфере здравоохранения и строительства. Ранее власти Башкирии решили ввести в регионе «антиковидные паспорта» для тех, кто переболел коронавирусом или сделал прививку от него. 

Ранее по теме: В Госдуме поддержали идею введения COVID-паспортов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных