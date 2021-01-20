Около 60% россиян высказались против COVID-паспортов

По данным опроса, 35% компаний интересуются ковид-статусом кандидатов на должность. Чаще всего такой вопрос задают в сфере здравоохранения и строительства. Ранее власти Башкирии решили ввести в регионе «антиковидные паспорта» для тех, кто переболел коронавирусом или сделал прививку от него.