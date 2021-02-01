Стартап Илона Маска научил обезьяну играть в видеоигры вживленным в мозг чипом
Нейротехнологический стартап Neuralink миллиардера Илона Маска успешно вживил в мозг обезьяны чип, после чего она стала способна играть в видеоигры «силой мысли». Об этом заявил основатель компании Илон Маск, передает Bloomberg.
«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом, которая может играть в видеоигры силой мысли», — сказал Маск в чате приложения Clubhouse. Он добавил, что теперь обезьян хотят научить играть в «мысленный пинг-понг друг с другом».
«Есть примитивные версии этого устройства [чипа] с проводами, торчащими из вашей головы, но это похоже на Fitbit в вашем черепе с крошечными проводами, которые входят в ваш мозг», — пояснил Маск.
Ранее он сообщал, что чип представляет собой устройство размером 22,5 на 8 мм и прикрепляется к нейронам посредством электродов длиной 43 мм и толщиной в 10 раз меньше человеческого волоса.
Биотехнологический проект Neuralink был запущен Маском в 2016 г. Он разрабатывает беспроводной интерфейс между человеческим мозгом и компьютером для решения когнитивных проблем у пациентов с такими диагнозами, как паралич, старческое слабоумие, потеря памяти и слуха, депрессия, бессонница и болезнь Альцгеймера. Neuralink пока привлек $158 млн инвестиций, $100 млн из которых внес лично Маск.
В августе 2020 г. Маск впервые представил результаты деятельности стартапа. Он продемонстрировал миру так называемых «трех поросят». Первая из представленных подопытных свиней, Гертруда, на тот момент уже два месяца жила с чипом: устройство связано с отделом мозга животного, отвечающим за рыло. Во время презентации свинья выглядела довольно апатично, но когда набросилась на еду, на презентационном экране отобразились сильные колебания. Вторая свинья чипа не имела: он был ей поставлен, а затем удален, чтобы продемонстрировать, что устройство можно убрать без последствий для здоровья, а также заменить новой версией. Третья свинья активного участия в презентации не принимала.