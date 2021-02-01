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Стартап Илона Маска научил обезьяну играть в видеоигры вживленным в мозг чипом

Ведомости

Нейротехнологический стартап Neuralink миллиардера Илона Маска успешно вживил в мозг обезьяны чип, после чего она стала способна играть в видеоигры «силой мысли». Об этом заявил основатель компании Илон Маск, передает Bloomberg.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом, которая может играть в видеоигры силой мысли», — сказал Маск в чате приложения Clubhouse. Он добавил, что теперь обезьян хотят научить играть в «мысленный пинг-понг друг с другом».

«Есть примитивные версии этого устройства [чипа] с проводами, торчащими из вашей головы, но это похоже на Fitbit в вашем черепе с крошечными проводами, которые входят в ваш мозг», — пояснил Маск.

Ранее он сообщал, что чип представляет собой устройство размером 22,5 на 8 мм и прикрепляется к нейронам посредством электродов длиной 43 мм и толщиной в 10 раз меньше человеческого волоса. 

Биотехнологический проект Neuralink был запущен Маском в 2016 г. Он разрабатывает беспроводной интерфейс между человеческим мозгом и компьютером для решения когнитивных проблем у пациентов с такими диагнозами, как паралич, старческое слабоумие, потеря памяти и слуха, депрессия, бессонница и болезнь Альцгеймера. Neuralink пока привлек $158 млн инвестиций, $100 млн из которых внес лично Маск.

В августе 2020 г. Маск впервые представил результаты деятельности стартапа. Он продемонстрировал миру так называемых «трех поросят». Первая из представленных подопытных свиней, Гертруда, на тот момент уже два месяца жила с чипом: устройство связано с отделом мозга животного, отвечающим за рыло. Во время презентации свинья выглядела довольно апатично, но когда набросилась на еду, на презентационном экране отобразились сильные колебания. Вторая свинья чипа не имела: он был ей поставлен, а затем удален, чтобы продемонстрировать, что устройство можно убрать без последствий для здоровья, а также заменить новой версией. Третья свинья активного участия в презентации не принимала.

Ранее по теме: Neuralink поможет страдающим нейродегенеративными заболеваниями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных