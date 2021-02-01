Стартап Илона Маска научил обезьяну играть в видеоигры вживленным в мозг чипом

В августе 2020 г. Маск впервые представил результаты деятельности стартапа. Он продемонстрировал миру так называемых «трех поросят». Первая из представленных подопытных свиней, Гертруда, на тот момент уже два месяца жила с чипом: устройство связано с отделом мозга животного, отвечающим за рыло. Во время презентации свинья выглядела довольно апатично, но когда набросилась на еду, на презентационном экране отобразились сильные колебания. Вторая свинья чипа не имела: он был ей поставлен, а затем удален, чтобы продемонстрировать, что устройство можно убрать без последствий для здоровья, а также заменить новой версией. Третья свинья активного участия в презентации не принимала.