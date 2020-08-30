Neuralink поможет страдающим нейродегенеративными заболеваниями

До демонстрации чипированного человека дело, впрочем, не дошло, хотя ранее Маск и обещал начать тестирование разработанного Neuralink чипа на людях до конца 2020 г. Пока он продемонстрировал миру «трех поросят». Первая из представленных подопытных свиней, Гертруда, уже два месяца живет с чипом: устройство связано с отделом мозга животного, отвечающим за рыло. Во время презентации свинья выглядела довольно апатично, но когда набросилась на еду, на презентационном экране отобразились сильные колебания. Вторая свинья чипа не имела: он был ей поставлен, а затем удален, чтобы продемонстрировать, что устройство можно убрать без последствий для здоровья, а также заменить новой версией. Третья свинья активного участия в презентации не принимала.