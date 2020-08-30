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Neuralink поможет страдающим нейродегенеративными заболеваниями

И расширит возможности здорового мозга
Илья Виноградов
Чип Neuralink – вещь недели /Neuralink / AFP

Миллиардер Илон Маск представил 28 августа результаты деятельности своего биотехнологического проекта Neuralink, запущенного в 2016 г. Neuralink занимается разработкой беспроводного интерфейса между человеческим мозгом и компьютером. Прогресс заметный.

До демонстрации чипированного человека дело, впрочем, не дошло, хотя ранее Маск и обещал начать тестирование разработанного Neuralink чипа на людях до конца 2020 г. Пока он продемонстрировал миру «трех поросят». Первая из представленных подопытных свиней, Гертруда, уже два месяца живет с чипом: устройство связано с отделом мозга животного, отвечающим за рыло. Во время презентации свинья выглядела довольно апатично, но когда набросилась на еду, на презентационном экране отобразились сильные колебания. Вторая свинья чипа не имела: он был ей поставлен, а затем удален, чтобы продемонстрировать, что устройство можно убрать без последствий для здоровья, а также заменить новой версией. Третья свинья активного участия в презентации не принимала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных