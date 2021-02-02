Apple позволит пользователям разблокировать iPhone в маске
В новой версии iOS 14.5 появится функция разблокировки iPhone по Face ID даже при ношении маски, сообщает Engadget. Для этого потребуется Apple Watch.
«Apple только что выпустила первую бета-версию iOS 14.5, в которой будет одно более полезное изменение, чем все остальные. Обновление позволит пользователям разблокировать их iPhone с помощью Face ID, даже в случае ношения маски. Но, к сожалению, есть одно условие: функция работает только при наличии у пользователя Apple Watch», — пишет издание.
Для разблокировки телефона необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были также разблокированы. В этом случае одного взгляда пользователя на iPhone будет достаточно для срабатывания Face ID. Издание отмечает, что такую функцию потребуется включить вручную в настройках смартфона.
Нововведение будет работать только для разблокировки и блокировки телефона. В случае оплаты покупки в App Store через Face ID, придётся снять маску или ввести пароль. Публичная версия iOS 14.5 станет доступна пользователям позднее.