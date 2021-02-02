Apple позволит пользователям разблокировать iPhone в маске

«Apple только что выпустила первую бета-версию iOS 14.5, в которой будет одно более полезное изменение, чем все остальные. Обновление позволит пользователям разблокировать их iPhone с помощью Face ID, даже в случае ношения маски. Но, к сожалению, есть одно условие: функция работает только при наличии у пользователя Apple Watch», — пишет издание.