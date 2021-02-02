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Apple позволит пользователям разблокировать iPhone в маске

Ведомости

В новой версии iOS 14.5 появится функция разблокировки iPhone по Face ID даже при ношении маски, сообщает Engadget. Для этого потребуется Apple Watch.

«Apple только что выпустила первую бета-версию iOS 14.5, в которой будет одно более полезное изменение, чем все остальные. Обновление позволит пользователям разблокировать их iPhone с помощью Face ID, даже в случае ношения маски. Но, к сожалению, есть одно условие: функция работает только при наличии у пользователя Apple Watch», — пишет издание.

Для разблокировки телефона необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были также разблокированы. В этом случае одного взгляда пользователя на iPhone будет достаточно для срабатывания Face ID. Издание отмечает, что такую функцию потребуется включить вручную в настройках смартфона.

Нововведение будет работать только для разблокировки и блокировки телефона. В случае оплаты покупки в App Store через Face ID, придётся снять маску или ввести пароль. Публичная версия iOS 14.5 станет доступна пользователям позднее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных