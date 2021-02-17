В работе сервисов «Тинькофф Банка» произошел сбой
В работе сервисов «Тинькофф Банка» произошел сбой, свидетельствуют данные портала DownDetector. Сбой наблюдается в ряде регионов, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.
Пользователи жалуются на проблемы с авторизацией в приложениях банка, включая «Тинькофф инвестиции».
В пресс-службе банка подтвердили «Ведомостям», что «есть проблемы со входом в мобильное приложение». Там отметили, что «ситуация, по последним данным, затронула несколько тысяч человек, чиним, планируем все исправить в самое ближайшее время».