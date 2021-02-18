В работе «Яндекс.Go» произошел сбой
В работе сервиса «Яндекс.Go» были зафиксированы сбои, свидетельствуют данные Downdetector. С 12:40 пользователи жаловались на проблемы при заказе такси.
Представитель «Яндекс.Go» сообщил «Ведомостям», что в работе наблюдались «кратковременные трудности». К 13.50 по мск сервис восстановил работу.
«Сервисы такси работают в штатном режиме», — сообщил представитель.
Последний раз сбой в работе сервисов «Яндекса» наблюдался 8 февраля. Тогда в пресс-службе компании пояснили, что «кратковременные сложности» испытывает только сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» в 4 городах.