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В работе «Яндекс.Go» произошел сбой

Ведомости

В работе сервиса «Яндекс.Go» были зафиксированы сбои, свидетельствуют данные Downdetector. С 12:40 пользователи жаловались на проблемы при заказе такси. 

Представитель «Яндекс.Go» сообщил «Ведомостям», что в работе наблюдались «кратковременные трудности». К 13.50 по мск сервис восстановил работу. 

«Сервисы такси работают в штатном режиме», — сообщил представитель. 

Последний раз сбой в работе сервисов «Яндекса» наблюдался 8 февраля. Тогда в пресс-службе компании пояснили, что «кратковременные сложности» испытывает только сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» в 4 городах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных