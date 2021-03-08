Первый блок БелАЭС возобновил работу после планового отключения
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БеАЭС) подключили к энергосети после плановой остановки, сообщила пресс-служба минэнерго республики.
«После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02:14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть», — говорится в сообщении.
В настоящий момент идет повышение уровня мощности реакторной установки.
7 ноября 2020 г. в церемонии по повышению мощности первого энергоблока БелАЭС принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тогда минэнерго республики сообщило, что за трое суток с момента включения станции в объединенную энергосистему было отпущено более 22 млн кВтч электроэнергии.
2 февраля 2021 г. БелАЭС выработал первый млрд киловатт-часов электроэнергии. В минэнерго отметили, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.