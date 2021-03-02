Финляндия и страны Балтии увеличат потребление российского электричества

Финляндия и страны Балтии увеличат потребление российского электричестваАльтернативы дешевой российской энергии пока нет, поясняют эксперты
Группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта энергии) в этом году намерена нарастить поставки электроэнергии за рубеж на четверть к уровню прошлого года, до 15 млрд кВт ч, говорится в презентации компании от 1 марта.
В основном рост будет обеспечен за счет Финляндии и стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония), уточнили «Ведомостям» в «Интер РАО». По прогнозам компании, поставки электроэнергии распределятся следующим образом: 33% придется на страны Балтии, 27% – Финляндию, 21% – Китай, 8% – Казахстан, 6% – Грузию, 5% – на других потребителей (Азербайджан, Монголия, Белоруссия, Украина и др.).
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