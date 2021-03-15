Telegram разместил облигации на $1 млрд
Telegram Group Inc., зарегистрированная на британских Виргинских островах, 12 марта провела размещение конвертируемых облигаций со сроком погашения в пять лет под 7% годовых. Об этом сообщил источник РБК, который получил подтверждение заявки на покупку облигаций. Информацию о размещении также подтвердил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом сделки.
Издание со ссылкой на данные терминала Bloomberg сообщает, что минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г.
Книга заявок на облигации Telegram закрылась 11 марта с переподпиской примерно в 4 раза, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к Telegram. Агентами по размещению облигаций, по информации Cbonds, выступают VTB Capital и Aton. Представитель VTB Capital от комментариев отказался. Источник «Ведомостей» рассказал, что эти компании работают исключительно с российским рынком, а агентами по размещению в других странах являются частный швейцарский банк Reyl & Cie SA, а также азиатский и французский банки, названия которых он не сообщил.
В случае, если IPO Telegram пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения, знает собеседник «Ведомостей». В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%. Стоимость одной облигации в ходе приема заявок достигла $500 000, минимальный чек при прямой покупке установлен организаторами на уровне $50 млн, утверждал источник. Всего Telegram планировал выпустить 2000 бондов.
В феврале «Коммерсантъ» сообщил о планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда источники издания сообщали, что в случае, если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.