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Telegram разместил облигации на $1 млрд

Ведомости

Telegram Group Inc., зарегистрированная на британских Виргинских островах, 12 марта провела размещение конвертируемых облигаций со сроком погашения в пять лет под 7% годовых. Об этом сообщил источник РБК, который получил подтверждение заявки на покупку облигаций. Информацию о размещении также подтвердил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом сделки. 

Издание со ссылкой на данные терминала Bloomberg сообщает, что минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г.

Книга заявок на облигации Telegram закрылась 11 марта с переподпиской примерно в 4 раза, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к Telegram. Агентами по размещению облигаций, по информации Cbonds, выступают VTB Capital и Aton.  Представитель VTB Capital от комментариев отказался. Источник «Ведомостей» рассказал, что эти компании работают исключительно с российским рынком, а агентами по размещению в других странах являются частный швейцарский банк Reyl & Cie SA, а также азиатский и французский банки, названия которых он не сообщил.

В случае, если IPO Telegram пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения, знает собеседник «Ведомостей». В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%. Стоимость одной облигации в ходе приема заявок достигла $500 000, минимальный чек при прямой покупке установлен организаторами на уровне $50 млн, утверждал источник. Всего Telegram планировал выпустить 2000 бондов.  

В феврале «Коммерсантъ» сообщил о планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда источники издания сообщали, что в случае, если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Ранее по теме: Четыре вопроса об облигациях Telegram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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