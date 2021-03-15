Telegram разместил облигации на $1 млрд

В случае, если IPO Telegram пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения, знает собеседник «Ведомостей». В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%. Стоимость одной облигации в ходе приема заявок достигла $500 000, минимальный чек при прямой покупке установлен организаторами на уровне $50 млн, утверждал источник. Всего Telegram планировал выпустить 2000 бондов.