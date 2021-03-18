«Коммерсантъ» узнал о проекте «цифрового резидентства» для иностранных IT-компаний
Правительство планирует к концу 2021 г. создать в стране систему «цифрового резидентства» для зарубежных компаний из IT-сферы, предполагающую обязанность последних при наличии российской аудитории в более 100-500 тыс. пользователей регистрировать в России юридические лица и платить налоги, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации издания, подобная инициатива содержится в плане поддержки IT-отрасли, находящемся на согласовании в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Идею обсудят 18 марта на совещании в правительстве. Планируется, что ответственными за ее реализацию станут Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Как утверждает источник «Коммерсанта», зарубежные компании получат возможность зарегистрироваться в России несколькими способами. Сделать это можно будет в личном кабинете ФНС или через создание дочерних обществ совместно с российскими компаниями. В последнем случае ответственность за иностранную компанию будет нести российский представитель ее товарного знака.
Если такой проект будет принят, зарубежные компании IT-сферы должны будут в течение месяца подать необходимую заявку на регистрацию. При невыполнении требований им могут грозить «санкции». Председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев пояснил, что данная мера нужна для обеспечения равных условий для иностранных и российских компаний в стране. Пока же последние обязаны платить НДС, что заставляет их регистрироваться за границей.
Заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин заявил, что под новые нормы могут подпасть в том числе Google и Facebook, имеющие в России доходы от рекламы. «Также это могут быть агрегаторы услуг, формирующие значительную выручку в России, например Booking и Amazon, а также контентные и игровые сервисы, например Wargaming.net и Steam, владельцы мессенджеров, социальных сетей и магазины приложений», — сказал эксперт.