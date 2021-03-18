«Коммерсантъ» узнал о проекте «цифрового резидентства» для иностранных IT-компаний

Заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин заявил, что под новые нормы могут подпасть в том числе Google и Facebook, имеющие в России доходы от рекламы. «Также это могут быть агрегаторы услуг, формирующие значительную выручку в России, например Booking и Amazon, а также контентные и игровые сервисы, например Wargaming.net и Steam, владельцы мессенджеров, социальных сетей и магазины приложений», — сказал эксперт.