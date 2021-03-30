XIaomi инвестирует $10 млрд в производство собственных электромобилей
Китайская компания Xiaomi официально подтвердила сообщения о начале разработки электромобилей, которые компания планирует выпускать под собственным брендом. В ближайшие 10 лет компания намерена вложить в запуск автомобильного бизнеса $10 млрд. Об этом говорится в заявлении компании.
«Совет директоров компании принял решение начать бизнес умных электромобилей. Компания создаст стопроцентную дочернюю компанию для управления автомобильным бизнесом. Начальная фаза инвестиций составит 10 млрд юаней, а общая сумма инвестиций в течение следующих 10 лет оценивается в $10 млрд», — отмечается в заявлении.
Исполнительный директор компании Лей Цзюнь будет по совместительству возглавлять бизнес электромобилей Xiaomi.
26 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Xiaomi начнет производить электромобили на заводе китайской компании Great Wall, но позже в Great Wall эту информацию опровергли. Источник Bloomberg отметил, что компания не планирует выбирать в качестве партнеров «авторитетных» автопроизводителей.
По данным агентства, продажи электромобилей в Китае могут вырасти более чем на 50% только в этом году, поскольку потребители предпочитают более экологичные автомобили.