XIaomi инвестирует $10 млрд в производство собственных электромобилей

26 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Xiaomi начнет производить электромобили на заводе китайской компании Great Wall, но позже в Great Wall эту информацию опровергли. Источник Bloomberg отметил, что компания не планирует выбирать в качестве партнеров «авторитетных» автопроизводителей.